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MLB》苦熬7年大聯盟首轟終於出爐 道奇「台灣之友」：腦袋一片空白

2026/06/01 11:13

沃德今天敲出陽春砲，也是他大聯盟生涯首轟。（歐新社）沃德今天敲出陽春砲，也是他大聯盟生涯首轟。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕洛杉磯道奇農場排名第19的大物沃德（Ryan Ward），在今天對上費城費城人的比賽敲出大聯盟生涯首轟，賽後談到開轟的那一課直言腦袋一片空白。

2019年選秀以第8輪進入道奇的沃德，在大聯盟熬7個球季後總算在美國時間4月19日初嚐大聯盟滋味，雖然打了2場比賽後就被下放，但近期又因「西語老師」赫南德茲（Teoscar Hernández）的受傷再次迎來機會。

今天面對費城人迎來他大聯盟第3場出賽，4局下半他相中先發投手培因特（Andrew Painter）的高進壘點滑球，一棒轟出右外野陽春全壘打，生涯首轟出爐，今天他繳出2打數1安打的成績，目前在最高殿堂已有8支3的不俗成績。

這顆別具意義的球在幾個小時後被放在沃德的置物櫃上，而當他提起開轟的那一刻，他坦言腦袋一片空白，「敲出去後整個身體有麻木般的感覺，看著這顆球越過全壘打牆的感覺真的很讚，的確是一個令人以置信的感受。」

沃德在小聯盟總共多達725場出賽，敲出156發全壘打，進攻指數（OPS）.841，累積相當多的經驗，道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts）談到沃德說：「今天我和弗里蘭（Alex Freeland）在休息室聊過，他提到Ryan可能是3A層級心態最正面的球員了，這也體現了他的個性。他比任何人都有權利感到憤憤不平與沮喪，但他始終保持專業的態度面對棒球，因此我們選擇把他叫回大聯盟是個輕易就能做出來的決定。」

有趣的是，沃德對於台灣球迷來說並不陌生，2024年世界棒球12強賽，代表美國隊他在複賽對決委內瑞拉，於9局上半砲轟前富邦悍將火球洋投富藍戈（Enderson Franco）成為球隊致勝功臣，並間接幫助台灣晉級冠軍賽，被封為「台灣之友」，最終台灣以4：0擊敗日本奪下冠軍。

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