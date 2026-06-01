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NBA》球迷苦等17年 歐布萊恩金盃「重返」冠軍賽場地

2026/06/01 11:05

中圈「歐布萊恩」獎盃圖樣，確定重返今年總冠軍賽。（資料照，法新社）中圈「歐布萊恩」獎盃圖樣，確定重返今年總冠軍賽。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕隨著馬刺鏖戰7場擊敗雷霆，今年冠軍賽組合確定由尼克碰上馬刺，兩隊自1999年後，首度在冠軍賽碰頭，而這次重現的不僅有當年的對戰組合，連消失17年的「歐布萊恩」獎盃（Larry O'Brien Trophy）圖樣，也正式重返今年的冠軍賽。

NBA官方稍早宣佈，今年馬刺、尼克兩隊主場中圈，都會放上「歐布萊恩」獎盃的圖樣，這是繼2009年後，睽違17年後首度在冠軍賽帶回這個場地設計。

中圈出現「歐布萊恩」獎盃大型圖樣，首次用於2005年馬刺、活塞的總冠軍賽，該項場地設計一路使用到2009年，之後便遭棄用，改用小的獎盃圖樣取代。

美國《雅虎體育》報導指出，其實早在去年10月就有消息，今年冠軍賽會帶回這項經典場地設計，如今NBA官方釋出示意圖，除了中圈有超大「歐布萊恩」獎盃外，兩邊籃框的三分線內，各有一個冠軍賽的圖樣設計。

NBA聯盟主席席爾瓦（Adam Silver）過去曾表示，當今媒體傳播便捷，當球迷在社群平台上觀看比賽畫面，如果可以看到獎盃或一些代表特殊比賽的標誌，那會是很棒的一件事，他會考慮帶回這些元素，如今睽違17年，聯盟終於讓冠軍金盃重現總決賽賽場。

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