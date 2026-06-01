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中職》味全龍6/11「台日友好之夜」 球員化身Q版最萌不倒翁！

2026/06/01 11:20

味全龍「台日友好之夜」主視覺。（味全龍提供）味全龍「台日友好之夜」主視覺。（味全龍提供）

〔記者林宥辰／台北報導〕味全龍將於6月11日在天母棒球場舉辦「台日友好之夜」，主視覺使用祭典風情的設計，融合了陣中球員的Q版不倒翁形象，活動當天搭配豐富的日式攤位體驗，並邀請伊藤忠商事東亞總裁三村剛、台灣伊藤忠董事長桐山寛史擔任開球嘉賓，此外，為了深化台日情誼並增添日本氛圍，味全龍也特別邀請日僑學校師生入場觀賽，屆時充滿熱情的日本應援聲將響徹天母球場！

 活動當天只要進場觀賽，即可獲得「台日友好之夜限定貼紙」乙張。貼紙完整復刻主視覺精緻細節，將超萌的不倒翁球員一手掌握，數量有限，送完為止。除了場內的熱血賽事，當天球場外也完美復刻了日本傳統祭典的熱鬧氛圍。球團規劃了主題攤位互動，讓球迷不用出國就能一秒置身日本，並特別邀請日本獨立聯盟冠軍隊「火之國沙羅曼達」官方啦啦隊Sallys跨海應援，更令人興奮的是，凡當天穿著和服/浴衣入場的球迷，賽後將享有進入球場踩草皮的體驗機會！

「台日友好之夜」將於6月11日在天母棒球場熱烈展開，結合道地的日式攤位與台日啦啦隊聯手應援，邀請所有球迷朋友穿上你最亮眼的和服或浴衣，一起來到現場體驗熱血與文化交織的完美夜晚！

味全龍「台日友好之夜」入場贈品。（味全龍提供）味全龍「台日友好之夜」入場贈品。（味全龍提供）

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