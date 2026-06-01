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法網》俄天才少女連3屆晉8強 安德烈耶娃36年來第5人

2026/06/01 11:23

安德烈耶娃。（路透）安德烈耶娃。（路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕安德烈耶娃（Mirra Andreeva）在2026年法國網球公開賽再傳捷報！6：3、6：2輕取瑞士黑馬泰希曼（Jil Teichmann），19歲俄國天才少女連3屆挺進法國公開賽女單8強，也榮膺近36年第5人。

「我整場比賽都非常專注，力求打得更有侵略性，我告訴自己不能再像前幾場那樣犯那麼多錯誤。」第8種子安德烈耶娃克服開賽2：3落後，迅速調整狀態強力反撲，一波跨盤連下7局的猛攻奠定勝基，年紀輕輕羅蘭加洛斯戰績已達15勝3負，「我還有許多經驗需要累積，能夠重返8強意義非凡，我沒有感到任何壓力，或許明天情況會有改變，但現在我只想說，感覺非常興奮。」

安德烈耶娃已是自1990年以來，史上第5位連續3次打入紅土大滿貫單打8強的青少女，跟上美國莎莉絲（Monica Seles）、克羅埃西亞馬約莉（Iva Majoli）、瑞士辛吉絲（Martina Hingis ）、美國高芙（Coco Gauff）等球星腳步，她將與36歲的羅馬尼亞屆退老將塞斯蒂亞（Sorana Cirstea）再度交鋒，先前4月林茲8強交手安德烈耶娃3盤險勝。

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