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MLB》意外被12歲小朋友砸傷 藍鳥外野手桑契斯：這完全是誤會...

2026/06/01 14:14

藍鳥外野手J.桑契斯。（資料照，美聯社）藍鳥外野手J.桑契斯。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕藍鳥隊今天在客場以5比9敗給金鶯，比賽中還發生插曲。藍鳥右外野手J.桑契斯（Jesus Sanchez）不慎被球迷丟東西打中，導致他的右手腕瘀傷，因此提前傷退。

《美聯社》報導，這起意外事件發生在第6局，當時比賽暫停期間，桑契斯抬頭看向右外野看台的球迷。不久之後，一顆球突然從看台飛出，直接打中他的手腕。這名肇事者並非惡意球迷，而是一名只是想玩傳接球的12歲小朋友。

J.桑契斯透過翻譯表示，「我當時並沒有想玩傳接球。我只是看了他們，而他們可能以為我希望他們把球丟過來。這完全是一場誤會。」

J.桑契斯的手腕纏著繃帶，經過X光檢查後顯示沒有骨折。J.桑契斯這次受傷不至於讓他缺席接下來的比賽，「有一點痛，但感謝上帝，這並不是什麼嚴重的傷勢，也沒有骨折，」

藍鳥隊總教練施奈德（John Schneider）賽後笑說，「是阿，在球場上你永遠不知道會看到什麼事情。他當時好像是在跟一位，我猜大約是12歲的孩子說話，帶著玩笑性質，感覺就像是在說『來玩傳接球吧』。我想那個孩子把這句話當真。」

施奈德也提到，「我相信那孩子心裡也不好受。我推測這其中沒有什麼惡意，我想這純粹只是一場誤會，而且時機點不太湊巧。」

J.桑契斯坦言，完全沒有預期球會飛過來，「真的非常意外，我從來沒想過這種事會發生，但它就是發生了。現在只能翻過這一頁，繼續向前走。」

金鶯球團表示，「我們已經確認該名球迷的身分，並在進行全面調查期間將其請離球場。」

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