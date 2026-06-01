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中職》新竹球迷4年等來業餘賽事？議員楊玲宜嘆：何時才能恢復職棒主場

2026/06/01 12:56

新竹球迷等4年等來業餘賽事？職棒味全龍來公司已退出新竹主場的營運，封閉近4年的新竹棒球場還高掛味全龍主場的招牌，顯得很諷刺。（記者洪美秀攝）新竹球迷等4年等來業餘賽事？職棒味全龍來公司已退出新竹主場的營運，封閉近4年的新竹棒球場還高掛味全龍主場的招牌，顯得很諷刺。（記者洪美秀攝）

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市立棒球場斥資近12億原址重建後，2022年7月由味全龍主場開打2場賽事，因球員受傷及球場未全部驗收而封閉，市長高虹安2022年底上任後，多次開挖棒球場，目前棒球場仍在進行改善工程，原將新竹球場做為雙主場的味全龍來公司，已與市府解約。據悉，龍來公司退出新竹主場經營後，市府內部改尋求成立業餘的成棒隊，希望趕上下半年開打的爆米花聯盟賽事。市府對此表示，若有確定消息將對外公布說明。

市議員楊玲宜則抨擊，推動棒球基層運動僅是市府最基本該做的事，重點是到底何時才能讓新竹市恢復成主場，如期開打職棒賽？呼籲市長高虹安別老是顧左右而言他，應正視真正的問題。難道新竹球迷等了4年，只能看業餘的棒球賽事？

市議員劉崇顯也提到，新竹棒球場最重要的KPI就是舉辦職棒比賽，如今高虹安4年任期將結束，卻連一場職棒比賽都辦不了，拿不出KPI的高虹安應要向市民與球迷致歉。他說，新竹棒球場在克服36年老舊球場的條件下，於前市府任內重建，且面臨工程困難與施工瑕疵，前市府依舊努力將職棒比賽成功帶回新竹，讓球迷有新竹主場的期待，結果高虹安上任快4年，連一場職棒賽事都辦不了，也不敢承諾何時可以讓職棒重返新竹，就連棒球場改善重啟也一拖再拖。

高虹安今年2月延攬前三商虎隊內野手球員林琨瀚出任副市長，當時就期望林琨瀚能協助棒球場改善工程與規劃後續球場營運模式，由於職棒味全龍來公司已與市府解約，並退出新竹主場的營運，市府內部轉向朝成立非職棒球隊的成棒隊為目標，據媒體報導，市府近期已在籌組教練團，也會辦委外營運甄審說明會及徵選會。

新竹市議員楊玲宜感嘆推廣基層棒球只是最基本的事，新竹球迷何時才能看新竹主場的職棒賽事。（資料照，記者洪美秀攝）新竹市議員楊玲宜感嘆推廣基層棒球只是最基本的事，新竹球迷何時才能看新竹主場的職棒賽事。（資料照，記者洪美秀攝）

新竹市議員劉崇顯稱高虹安4年任期快結束，卻連一場職棒賽事都辦不了，應向新竹球迷及市民道歉。（資料照，記者洪美秀攝）新竹市議員劉崇顯稱高虹安4年任期快結束，卻連一場職棒賽事都辦不了，應向新竹球迷及市民道歉。（資料照，記者洪美秀攝）

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