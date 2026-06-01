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桌球》苦戰5局不敵15歲印度異質少女 葉伊恬支線賽3連冠夢碎

2026/06/01 12:33

葉伊恬（右）在女單決賽不敵印度小將博米克（左），獲得亞軍。（取自WTT官方微博）葉伊恬（右）在女單決賽不敵印度小將博米克（左），獲得亞軍。（取自WTT官方微博）

〔記者許明禮／綜合報導〕18歲的合庫小將葉伊恬今天凌晨在2026年WTT普里斯汀納支線賽苦戰5局後，以2:3不敵15歲的印度天才少女博米克，無緣繼奧托切克、埃內邦之後連續3站支線賽奪冠，今年支線賽女單14連勝紀錄也畫下句點。

世界排名211的博米克反手顆粒打法頗具特色，她去年在亞青錦標賽擊退中國新星祝啟慧，勇奪U15女單冠軍；這個月的曼谷青少年挑戰賽，她也爆冷打敗中國好手姚睿軒，拿下U17歲組女單冠軍，這一站也連續扳倒日本的青木咲智、澳洲老將池旼亨等好手，首度闖進決賽。

世界排名38的葉伊恬去年在曼谷青少年球星挑戰賽曾以直落三輕取博米克，但經過1年的磨練，博米克球技再度進化，攻擊力也有提升。今天再度交鋒，首局葉伊恬在6:6平手時無謂失誤過多，連丟5分，6:11讓出；次局，葉伊恬放慢節奏，耐心地和對手周旋，4:0開局後很快的以10:6聽牌，博米克雖然頑強的化解3個局點，小葉最後仍靠著強力正手搶攻，11:9扳回一城。

第3局，葉伊恬又是在5平後崩盤，7:11再度失守；退無可退的葉伊恬，第4局在4:0開局下，中段再度遭遇亂流，反倒以7:8落後，還好在暫停過後迅速找回節奏，連拿4分，11:8扳平戰局。決勝局，葉伊恬在3平時接發球處理不佳，加上致命的發球失誤，一口氣連丟4分，士氣也遭受重創，最終6:11落敗。

葉伊恬漢智淵乒乓球館師弟洪哲硯的混雙組合，在決賽面對世界排名29的智利組合高梅茲/奧蒂嘉，首局在9:3、10:6聽牌下未能拿下，最終以10:12、6:11、11:6、3:11飲恨，獲得亞軍，高梅茲/奧蒂嘉繼去年打敗張佑安/鄭樸璿後，連兩年扳倒台灣組合奪冠。

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