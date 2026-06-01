日職》單月兩度「3連投」、救援寫隊史紀錄！羅德守護神：身體沒問題

橫山陸人。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／綜合報導〕日職千葉羅德海洋隊終結者橫山陸人，5月展現強大壓制力，不僅兩度連續登板「3連投」，更以單月11次救援成功刷新球團史紀錄。他表示，自己的身體狀況完全沒有問題，希望能專注於每一場比賽，而非追逐數據。

橫山5月共出賽12場，繳出0勝1敗、防禦率3.09，並創下球團史上單月最多的11次救援成功的成績。綜觀本季，目前橫山已出賽24場、防禦率1.88。對於頻繁出賽，橫山受訪時說：「身體完全沒問題。今年一開始就已經預期會有這樣的出賽量，所以目前為止都順利，沒有什麼特別的問題。」

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5月締造單月11救援，橫山坦言，能做的就是在被派上場時把對手壓制住，「最重要的是專注在每一次登板。球季還很長，我不想太在意數字。」

而在投球內容的調整上，橫山陸人在面對左打者時，增加滑球作配球，效果相當不錯。他透露，一直在思考如何避免配球過於單調，希望在投球策略上做出更多變化。

橫山坦言，每年4月底至5月，他的狀態都會下滑，希望透過數據跟檢測身體狀態，協助他度過低潮期，「去年以前，5月時我甚至不一定還在一軍。今年能夠一直待在一軍，算是跨出了一步。但也許今年低潮期會在6月，仍不能鬆懈，如果沒辦法整季都待在一軍持續投球，那就沒有意義了。」

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