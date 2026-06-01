MiLB》3屆塞揚薛哲進行復健賽 首場出賽3局無安打、飆151公里

薛哲。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕多倫多藍鳥41歲3屆塞揚名投薛哲（Max Scherzer）今天在小聯盟3A進行第1場復健賽，對上費城人3A繳出3局無安打飆4K的好表現。

今年球季只在大聯盟有5場出賽的薛哲，拿下1勝3敗、防禦率高達9.64，表現並不理想，而球團也在美國時間4月27日因右前臂肌腱炎與左腳踝發炎傷勢，進入15天傷兵名單，直至今天才開始進行復健賽。

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薛哲首局就投出3上3下有個好的開始，2局上半面對首名打者投出三振後，接連對5、6兩棒送出保送，迎來得點圈有人危機，所幸最後讓克魯茲（Bryan De La Cruz）擊出滾地球，由自己策動雙殺守備化解攻勢。

進入到第3局的投球，薛哲再次送出3上3下包含2K，為今天的投球工作畫下完美句點，總計他今天用41球投完3局，其中24顆為好球，繳出無安打無失分的優異表現，送出4次三振與2次保送，最快球速上看94.3英里（約151.8公里）。

The @BlueJays' Max Scherzer spins a hitless first rehab start with the @BuffaloBisons:



3 IP

0 H

2 BB

4 K

41 pitches （24 strikes）

7 swings-and-misses pic.twitter.com/kyqbJYev42 — Minor League Baseball （@MiLB） May 31, 2026

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