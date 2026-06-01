撞球》重磅消息！ 世界花式撞球大師賽明年元月台北開打

世界花式撞球大師賽明年元月將在台北舉行。（取自Matchroom Pool臉書）

〔記者許明禮／台北報導〕全球花式撞球最具影響力的賽事推廣公司Matchroom Pool，昨晚重磅宣布，世界花式撞球大師賽 （World Pool Masters）將於2027年1月12日至14日在台北舉行，屆時將有16位世界頂尖選手齊聚一堂，角逐這項9號球最負盛名、最具歷史意義的賽事之一。

世界花式撞球大師賽自1993年開辦以來，台灣選手原本最佳成績是夏揮凱在2003年獲得亞軍，直到2023年才由「撞球王子」柯秉逸在決賽以13:5阿爾巴尼亞名將凱西，終結台灣在這項大賽的「零冠魔咒」。不過自從戈爾斯特代表美國贏得2024年大師賽冠軍後，這項比賽就未再舉辦，明年的回歸之戰選擇在台北舉辦。

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雖然大師賽的參賽名單尚未公布，但官方公布的宣傳海報卻有柯秉逸的身影，昨天剛歡度37歲生日的小柯，對於大師賽將在台灣舉辦也充滿期待。他說，「大師賽從來沒有在台灣辦過，期望透過這次比賽，能讓台灣撞球恢復往日的榮景，也讓企業和政府更重視這項運動。台灣撞球選手都很努力，雖然我還不確定能否取得參賽資格，但還是會認真練球，保持最佳狀態。」

除了大師賽，Matchroom也宣布和法肯管理顧問公司（Fullcan Sports）攜手，在台北松山文創園區打造連續9天的9號球頂級盛宴，今年將邁入第5屆的台北公開賽（Chinese Taipei Open） 將於1月6日至10日在大師賽之前登場，也是該賽事首次與Matchroom 合作做為世界9號球巡迴賽的聯合推廣賽事形式亮相，屆時將有128名各國好手透過雙敗淘汰制爭奪64強門票。

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