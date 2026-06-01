世足48強巡禮》被低估的南美勢力 「三色軍團」厄瓜多拚再闖16強

厄瓜多。（資料照，歐新社）

厄瓜多

參賽次數： 5

奪冠次數： 0（最佳成績16強）

上屆戰績： 小組賽

晉級方式： 2026世界盃南美區資格賽第2名晉級

總教練： 貝卡切斯（Sebastián Beccacece）

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主力球星：凱塞多（Moisés Caicedo）

球隊介紹：

「三色軍團」厄瓜多首次參賽是在2002年，隊史最佳成績是2006年的16強，雖當年最終不敵英格蘭，但那次表現讓外界開始注意到這個南美國家蘊藏的足球潛力，此後歷經數次世界盃洗禮，厄瓜多已逐漸累積大賽經驗，並形成屬於自己的足球風格。

厄瓜多以效力英超切爾西的中場大將凱塞多（Moisés Caicedo）為核心，他擁有極佳的攔截能力與覆蓋範圍，不僅能破壞對手進攻，也能迅速發動反擊，是球隊攻守轉換的關鍵樞紐，此外，後防有帕丘（Willian Pacho）、辛卡皮耶（Piero Hincapié）與奧多涅斯（Joel Ordóñez）等年輕球員，也構成一道難以破壞的防線。

進攻方面，厄瓜多由經驗豐富的隊長瓦倫西亞（Enner Valencia）領軍，他多次在重大賽事挺身而出，尤其在2022年世界盃開幕戰梅開二度擊敗地主卡達，除了老將坐鎮之外，年僅19歲的中場派斯（Kendry Páez）也被視為未來足壇最值得期待的新星之一。

球隊名單：

門將：加林德斯（Hernán Galíndez）、瓦萊（Gonzalo Valle）、拉米瑞茲（Moisés Ramírez）

後衛：普雷西亞多（Angelo Preciado）、托雷斯（Félix Torres）、奧多涅斯（Joel Ordóñez）、波羅索（Jackson Porozo）、艾斯圖皮尼安（Pervis Estupiñán）、辛卡皮耶（Piero Hincapié）、帕丘（Willian Pacho）、梅迪納（Yaimar Medina）

中場：法蘭科（Alan Franco）、卡斯提洛（Denil Castillo）、阿西瓦爾（Jordy Alcívar）、派斯（Kendry Páez）、凱塞多（Moisés Caicedo）、維特（Pedro Vite）、A.瓦倫西亞（Anthony Valencia）、阿雷瓦洛（Jeremy Arévalo）

前鋒：明達（Alan Minda）、E.瓦倫西亞（Enner Valencia）、普拉塔（Gonzalo Plata）、耶博亞（Jhon Yeboah）、凱塞多（Jordy Caicedo）、羅德里奎茲（Kevin Rodríguez）、安古洛（Nilson Angulo）

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