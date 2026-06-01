世足48強巡禮》鋼鐵防線不容小覷「十字軍團」瑞士挑戰72年紀錄

瑞士隊長扎卡（中）。（資料照，歐新社）

瑞士

參賽次數：13次

奪冠次數：0次（最佳戰績8強）

上屆戰績：16強

晉級方式：世界盃歐洲區資格賽B組第一

總教練：亞金（Murat Yakin）

主力球星：扎卡（Granit Xhaka）

球隊介紹：

瑞士連續6屆、也是隊史第13次進軍世界盃會內賽，「十字軍團」盼延續本屆資格賽的出色表現，打破16強魔咒，力拚相隔72年重返8強。

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瑞士曾在1934年、1938年、1954年闖進8強，自1994年以來雖一共有5屆闖進16強，但往往都以相當戲劇性的方式止步，51歲主帥亞金（Murat Yakin）率隊捲土重來，本屆資格賽表現極佳，拿下4勝2和0負，共進14球，僅失2球，成功以B組龍頭取得會內賽門票。

瑞士隊靈魂人物仍是現年33歲、現效力英超桑德蘭的隊長·扎卡（Granit Xhaka），他是國家隊史上出場次數最多的紀錄保持人，長傳與節奏控制仍是團隊進攻發動機，主力門將則是效力德甲多特蒙德的科貝爾（Gregor Kobel），後防核心由本季租借至米蘭曼城後衛阿坎吉（Manuel Akanji）領銜，搭配貝提斯老將羅德里奎茲（Ricardo Rodríguez），防守正是瑞士隊最大本錢。

瑞士本屆與地主加拿大、卡達、波士尼亞與赫塞哥維納同為B組，外界認為，雖然缺乏世界級前鋒將是瑞士一大變數，不過整體而言大賽經驗豐富，防守體系成熟，加上核心成員都正值巔峰期，有望以小組第一出線，若科貝爾、阿坎吉與扎卡維持最佳狀態，再加25歲前鋒恩多耶（Dan Ndoye）或阿姆杜尼（Zeki Amdouni）爆發，絕對有機會向8強再度發起挑戰。

瑞士隊名單：

門將：凱勒（Marvin Keller）、科貝爾（Gregor Kobel）、姆沃戈（Yvon Mvogo）

後衛：阿坎吉（Manuel Akanji）、阿門達（Aurèle Amenda）、科默特（Eray Cömert）、埃爾維迪（Nico Elvedi）、哈奎茲（Luca Jaquez）、穆海姆（Miro Muheim）、羅德里奎茲（Ricardo Rodríguez）、維德默（Silvan Widmer）

中場：艾比舍爾（Michel Aebischer）、弗羅伊勒（Remo Freuler）、賈沙里（Ardon Jashari）、里德（Fabian Rieder）、索烏（Djibril Sow）、扎卡（Granit Xhaka）、扎卡里亞（Denis Zakaria）

前鋒：阿姆杜尼（Zeki Amdouni）、恩博洛（Breel Embolo）、恩多耶（Dan Ndoye）、歐卡福（Noah Okafor）、瓦加斯（Rubén Vargas）、法斯納赫特（Christian Fassnacht）、伊登（Cedric Itten）、曼贊比（Johan Manzambi）

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