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路跑》NB 10K城市路跑賽11/1登場 採登記抽籤制

2026/06/01 14:17

NB 10K路跑賽（官方提供）NB 10K路跑賽（官方提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕New Balance 10K城市路跑系列賽將於 2026年11月1日在大佳河濱公園盛大開跑，今年報名人數大幅提升至近7,000人並首創10K賽事登記抽籤制，讓報名兼具公平與流暢性，且除了有機會獲得總價值破萬元完賽好禮外，首度，跨界攜手丹麥珠寶品牌Pandora，提供精美完賽禮Talisman吊飾，除特殊組別外，其餘參賽者約有近 50% 機會獲得。

今年首度與丹麥珠寶品牌 Pandora 浪漫跨界合作，限量推出 100 組（共 200 人）的「Pandora BE LOVE 情侶組」。凡成功報名即可獲得專屬號碼布，完賽後，每位跑者將隨機獲贈一只Pandora Talisman吊飾作為完賽紀念禮，針對渴望免抽籤的鐵粉跑者，則特別推出限量 100 名的「白金特典組」，凡於 6月6日至NB Run遠東Garden City 大巨蛋門市單筆消費滿8800元即可直接獲得參賽資格，並於完賽後獲贈特別保留的 Pandora 完賽禮吊飾。

報名成功且完賽跑者皆可獲得總價值超過萬元的頂級物資，包含New Balance品牌專屬賽衣、品牌衣保袋、品牌限量運動毛巾、品牌完賽獎牌、品牌手機掛袋及贊助商好禮，此外，凡於賽事當天順利完賽並於穿著 New Balance指定品牌裝備之跑者，只要完成社群打卡任務即可獲得抽獎資格，有機會親身飛往日本，開啟一場夢幻的名古屋國際級跑旅盛事。

「2026 New Balance 10K Run 城市路跑系列賽」自 2026 年6月3日起優先開放 NB 會員早鳥報名；6月6日當天為「免抽籤-白金特典組」獨家於NB Run遠東Garden City 大巨蛋門市搶先取得賽事名額；6月10日至 6月17日全面開放大眾登記抽籤。

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