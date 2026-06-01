自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》找到接近日本時的感覺！領17億約的今井達也連2場優質好投

2026/06/01 15:06

今井達也。（美聯社）今井達也。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕繼前一場先發6局無失分的表現後，太空人日籍投手今井達也今天主投6局失2分的好投，連兩場交出優質先發，但太空人打線被釀酒人火球新星米蕭羅斯基（Jacob Misiorowski）7局8K無失分好投壓制，最終太空人以0比2遭到完封。今井達也賽後受訪說，「終於找到一個和在日本時很接近的感覺。」

今井達也主投6局用110球，其中有65顆好球，被敲3安包含被包爾斯（Jake Bauers）擊出兩分砲，失掉2分，賞5次三振，丟2次保送，吞本季第3敗，賽後防禦率降至5.52，此戰最快投到97.6英里（約157公里）。

今井達也季前以3年5400萬美元（約新台幣17億元）的合約加盟太空人，但今井開季3場先發拿到1勝、防禦率7.27，4月中旬因右手臂疲勞進入15天傷兵名單。不過，今井達也近3場先發，共投16.2局僅掉5分，這段期間的防禦率為2.70，另賞出12次三振，對手打擊率為0.148。

根據太空人官網報導，今井達也透過翻譯表示，「今天的投球，我找到一個讓自己非常舒服的位置，即使全力投球時，我也很有信心能把球投進好球帶。對於這點，我感到非常高興。」

今井達也提到，「對我來說，最重要的事情是能夠做到自己在日本時所做的事情。賽季首場先發時，我還沒辦法完成調整，因此表現不理想；但在最近兩場登板中，我已經能夠做到自己過去在日本時的表現了。」

這場比賽今井達也共用110球中，投了57顆四縫線速球、47顆滑球，另還有丟3顆變速球，指叉球、伸卡球各1顆。今井達也全場製造8次揮空，釀酒人打線面對他時的平均擊球初速僅88.9英里（約143公里）。

今井達也提到，過去效力日職西武獅期間，曾多次單場投超過100球，「教練們知道，即使超過100球之後，我的油箱裡還有油。經過今天這場比賽後，我感覺更有信心，即使用球數很多，我依然能夠攻擊好球帶。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中