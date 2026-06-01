MLB》找到接近日本時的感覺！領17億約的今井達也連2場優質好投

今井達也。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕繼前一場先發6局無失分的表現後，太空人日籍投手今井達也今天主投6局失2分的好投，連兩場交出優質先發，但太空人打線被釀酒人火球新星米蕭羅斯基（Jacob Misiorowski）7局8K無失分好投壓制，最終太空人以0比2遭到完封。今井達也賽後受訪說，「終於找到一個和在日本時很接近的感覺。」

今井達也主投6局用110球，其中有65顆好球，被敲3安包含被包爾斯（Jake Bauers）擊出兩分砲，失掉2分，賞5次三振，丟2次保送，吞本季第3敗，賽後防禦率降至5.52，此戰最快投到97.6英里（約157公里）。

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今井達也季前以3年5400萬美元（約新台幣17億元）的合約加盟太空人，但今井開季3場先發拿到1勝、防禦率7.27，4月中旬因右手臂疲勞進入15天傷兵名單。不過，今井達也近3場先發，共投16.2局僅掉5分，這段期間的防禦率為2.70，另賞出12次三振，對手打擊率為0.148。

根據太空人官網報導，今井達也透過翻譯表示，「今天的投球，我找到一個讓自己非常舒服的位置，即使全力投球時，我也很有信心能把球投進好球帶。對於這點，我感到非常高興。」

今井達也提到，「對我來說，最重要的事情是能夠做到自己在日本時所做的事情。賽季首場先發時，我還沒辦法完成調整，因此表現不理想；但在最近兩場登板中，我已經能夠做到自己過去在日本時的表現了。」

這場比賽今井達也共用110球中，投了57顆四縫線速球、47顆滑球，另還有丟3顆變速球，指叉球、伸卡球各1顆。今井達也全場製造8次揮空，釀酒人打線面對他時的平均擊球初速僅88.9英里（約143公里）。

今井達也提到，過去效力日職西武獅期間，曾多次單場投超過100球，「教練們知道，即使超過100球之後，我的油箱裡還有油。經過今天這場比賽後，我感覺更有信心，即使用球數很多，我依然能夠攻擊好球帶。」

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