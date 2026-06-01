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法網》8強倖存最大咖種子 茲維列夫頂住壓力衝擊首冠

2026/06/01 14:42

茲維列夫。（歐新社）茲維列夫。（歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2026年法國網球公開賽冷門連環爆，德國第2種子茲維列夫（Alexander Zverev）頂住壓力，7：6（7：3）、6：4、6：1淘汰荷蘭「幸運輸家」德容 （Jesper de Jong），連續第6年晉級男單8強，也朝著職業生涯大滿貫首冠邁進。

本屆紅土大滿貫戰況混亂，一堆球星名將提前中箭落馬，讓茲維列夫很快成為倖存的最大咖種子，也是目前男單籤表中唯二Top10，包括2024年法網在內，曾3度打入大滿貫決戰的他，自然而然躍居奪冠熱門。不料面對排名百大外的壽星黑馬德容，開賽卻以0 ：3落後，還好茲維列夫很快調整回穩，最終耗費2小時14分鐘直落3出線，「剛開始確實有點困難，但我重新找到節奏，也把狀態提升起來。讓自己能在場上感覺自在，這才是最重要的。」

29歲的茲維列夫，第8度躋身羅蘭加洛斯8強，並列公開年代第6， 接下來強碰來勢洶洶的西班牙19歲新星霍達爾（Rafael Jodar），備受各界矚目，迄今仍「四大賽皆空」的他直言，年輕人能放手一搏，壓力確實在自己身上，「對球員來說，剛出道時都是非常愉快的時光，因為你可以自由發揮，沒有任何壓力。但身處我現在的位置，其實也很有趣，我已在這級別待了10年……知道如何應對某些情況。」

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