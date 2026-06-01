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田徑》１年苦練有成 高雄明華國中男女大隊接力衝出全國第一

2026/06/01 14:50

高雄市明華國中八年11班學生，在國中男女大隊接力賽勇奪全國冠軍。（高雄市明華國中提供）高雄市明華國中八年11班學生，在國中男女大隊接力賽勇奪全國冠軍。（高雄市明華國中提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕114學年度第17屆國中小學生普及化運動大隊接力全國決賽，5月30日在花蓮縣立田徑場舉行全國決賽，高雄市明華國中由八年11班男女學生組成的代表隊，以3分39秒44佳績在決賽逆襲，勇奪全國冠軍，成績更締造校史新紀錄。

明華國中八年11班去年七年級時參加校慶大隊接力成績僅有4分15秒，連校內前六名都擠不進去。但他們在體育老師、導師與教練的陪伴與鼓勵下，展開長達1年的系統化訓練，每天放學後固定完成跑步5圈與跳繩500下；每堂體育課挑戰3趟200公尺全力衝刺，甚至為提升接棒效率，反覆進行無數次「盲接」訓練，從頻頻失誤到建立絕佳默契。

日復一日的堅持，讓團隊實力快速成長，今年校慶運動會以3分55秒勇奪八年級組冠軍，3月高雄市複賽以3分42秒92摘下全市冠軍，取得全國賽門票。進入全國決賽後，隊員們持續突破自我，預賽跑出3分39秒70最佳成績，決賽再度刷新紀錄，以3分39秒44奪下全國冠軍。

體育組長何宜勳表示，孩子們最大的優勢並非天賦，而是願意相信自己、相信團隊，並且每天踏實完成訓練。導師張連殷也指出，學生們能夠吃苦、自律且團結一心，凡事全力以赴，不讓青春留下遺憾。教練林青朋則認為，選手能夠確實執行訓練計畫，並持續修正細節做到最好，是奪冠的重要關鍵。

校長鄭志昇說，這群學生從不被看好的隊伍，最後用汗水與信念跑出屬於自己的傳奇；學校也期盼透過這段「從零開始、跑向全國第一」的勵志故事，鼓勵更多學子勇敢追夢、挑戰自我。

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