自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》樂天「動紫趴」6/19起開唱！小男孩樂團、柯有倫與麋先生首日登台

2026/06/01 15:03

小男孩樂團。（樂天桃猿提供）小男孩樂團。（樂天桃猿提供）

〔記者林宥辰／台北報導〕2026樂天桃猿年度音樂主題盛會「動紫趴」將於 6 月 19 日至 6 月 21 日在樂天桃園棒球場登場，首日 6 月 19 日由賽前與賽後三組卡司接力演出，從開場暖身到賽後延續，全方位展現動紫趴結合棒球與音樂的現場魅力。

6 月 19 日賽前演出邀請「桃猿音樂班好朋友」小男孩樂團登場，以溫暖細膩又富有情感張力的音樂風格，為三天活動揭開序幕。小男孩樂團擅長用真摯旋律堆疊情緒，將在比賽開始前率先帶領球迷進入動紫趴的節奏，替首日球場注入專屬於夏夜的音樂氛圍。

賽後舞台則由柯有倫與金曲樂團麋先生接棒演出。柯有倫將以充滿爆發力的舞台魅力，帶動全場情緒持續升溫；曾以專輯《馬戲團運動》拿下第25屆金曲獎最佳樂團獎的麋先生，則將以兼具流行感與樂團能量的現場演出，為首日動紫趴堆疊出層次鮮明的聽覺體驗。從賽前鋪陳到賽後釋放，首日卡司將陪伴球迷完整感受動紫趴的熱血與感動。

樂天桃猿表示，動紫趴不只是年度主題日，更是球場夏季最具代表性的音樂派對。6 月 19 日首日卡司橫跨不同風格，從暖心旋律到熱力樂團演出，將讓進場球迷在觀賽之餘，也能享受一場高規格的現場音樂盛宴。樂天桃猿邀請 10 號隊友一起進場，用掌聲、歌聲與吶喊聲，迎接三天最具代表性的紫色派對正式展開。

麋先生。（樂天桃猿提供）麋先生。（樂天桃猿提供）

柯有倫。（樂天桃猿提供）柯有倫。（樂天桃猿提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中