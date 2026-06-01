中職》樂天「動紫趴」6/19起開唱！小男孩樂團、柯有倫與麋先生首日登台

小男孩樂團。（樂天桃猿提供）

〔記者林宥辰／台北報導〕2026樂天桃猿年度音樂主題盛會「動紫趴」將於 6 月 19 日至 6 月 21 日在樂天桃園棒球場登場，首日 6 月 19 日由賽前與賽後三組卡司接力演出，從開場暖身到賽後延續，全方位展現動紫趴結合棒球與音樂的現場魅力。

6 月 19 日賽前演出邀請「桃猿音樂班好朋友」小男孩樂團登場，以溫暖細膩又富有情感張力的音樂風格，為三天活動揭開序幕。小男孩樂團擅長用真摯旋律堆疊情緒，將在比賽開始前率先帶領球迷進入動紫趴的節奏，替首日球場注入專屬於夏夜的音樂氛圍。

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賽後舞台則由柯有倫與金曲樂團麋先生接棒演出。柯有倫將以充滿爆發力的舞台魅力，帶動全場情緒持續升溫；曾以專輯《馬戲團運動》拿下第25屆金曲獎最佳樂團獎的麋先生，則將以兼具流行感與樂團能量的現場演出，為首日動紫趴堆疊出層次鮮明的聽覺體驗。從賽前鋪陳到賽後釋放，首日卡司將陪伴球迷完整感受動紫趴的熱血與感動。

樂天桃猿表示，動紫趴不只是年度主題日，更是球場夏季最具代表性的音樂派對。6 月 19 日首日卡司橫跨不同風格，從暖心旋律到熱力樂團演出，將讓進場球迷在觀賽之餘，也能享受一場高規格的現場音樂盛宴。樂天桃猿邀請 10 號隊友一起進場，用掌聲、歌聲與吶喊聲，迎接三天最具代表性的紫色派對正式展開。

麋先生。（樂天桃猿提供）

柯有倫。（樂天桃猿提供）

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