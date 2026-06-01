MLB》大谷翔平4日登板戰響尾蛇拚第6勝 更要挑戰126年神壯舉

大谷翔平。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本二刀流巨星大谷翔平下一次登板將在4日於客場對戰響尾蛇，挑戰本季第6勝和個人4連勝，有望對決台美混血球星「卡仔」卡洛爾（Corbin Carroll），而對手將派出明星強投加倫（Zac Gallen）應戰。

大谷翔平本季以二刀流開季，「投手大谷」展現驚人的壓制力，至今先發9場，獲得5勝2敗，主投55局飆出61次三振，防禦率是優異的0.82，WHIP為0.82，被打擊率是出色的0.147，目前在大聯盟官網國聯塞揚獎最新預測高居第4。

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大谷翔平與台美混血球星「卡仔」卡洛爾的對決將備受關注，卡仔對戰3打數敲出1支安打，但卻吞下2次三振。卡洛爾本季繳出7轟、28打點、打擊率0.287和OPS0.916的出色成績，累積8支三壘安打更是高居大聯盟之冠。

大谷翔平連續2場先發登板都有開轟，有望挑戰連續3場先發登板開轟的紀錄，自1900以來只有4人達成過這樣的壯舉，分別是1933年的費洛（Wes Ferrell）、1949年的雷蒙（Bob Lemon）、1958年的德萊斯戴爾（Don Drysdale），以及紀錄保持人1973年布雷特（Ken Brett）的4場。

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