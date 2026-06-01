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中職》領隊會議重大變革！「228洋將條款」走入歷史

2026/06/01 16:03

坎南。（資料照，記者李惠洲攝）坎南。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕中職今天召開領隊會議，會後其中一條重大變革正式確立，中職規章第17章第96條「228洋將條款」，今天會議後決議廢除。未來僅配合各隊作業時間，設立1月15日為原球隊議約最終日，該日過後該位外籍選手即被視為自由球員。

中職「228洋將條款」原先設立目的，是讓原球隊擁有優先議約權，避免競價遭惡性挖角。不過，歷年來出現各種洋將3月1日隨即轉隊案例，今年季前甚至出現台鋼雄鷹開訓時，總教練洪一中失言誤稱接觸富邦仍有議約權的布坎南（後續簽約改名「坎南」）事件，讓該條款存廢議題再次受到討論。

中職會長蔡其昌會後受訪表示：「大家已經可以預期這項條款應該廢除，上次會議討論已經發現問題，就提早到2月28日進行，但事實上仍等於無法執行，聯盟也沒有調查權。因此這次在各隊都同意廢止的狀況下，決定讓這個條款廢止。」

現簽約時限改為1月15日，蔡其昌則解釋，邏輯和昔日「228洋將條款」不同，而是和中職各隊作業時間與他國職棒有關。蔡其昌解釋：「這次調整和上次邏輯不同，只有現實實務操作面上。6隊都接受不必再訂定優先議約權，但前一年年底國外放假，中職隊伍也要有簽約作業時間，又要跟韓職錯開，才會訂在1月15日」

蔡其昌說，韓職合約簽訂時限在12月31日，中職訂在1月15日，並非自我示弱，而是現實層面上對球隊作業最有利。

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