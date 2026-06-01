世足48強巡禮》睽違16年重返會內賽 南非超前部署拚隊史最佳

南非

參賽次數：4次

奪冠次數：0次

上屆戰績：未參賽

晉級方式：世界盃非洲區資格賽C組第一

總教練：布羅斯（Hugo Broos）

主力球星：威廉斯（Ronwen Williams）

球隊介紹：

南非在2010年成為史上第一個舉辦世界盃的非洲國家，睽違16年再度重返會內賽舞台，雖然不像摩洛哥、奈及利亞等非洲勁旅坐擁歐洲五大聯賽球星，不過在2023年拿下非洲國家隊季軍後，也展現躋身頂尖非洲球隊行列的實力。

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74歲的比利時籍總教練布羅斯（Hugo Broos）執教經驗豐富，2021年接掌南非隊帥印以來，大刀闊斧推行年輕化，同時擅長圍繞國內聯賽班底，尤其是馬姆洛迪落日隊建立戰術體系，高度默契成為南非隊在資格賽中突圍的關鍵。

現年34歲、效力於馬姆洛迪落日的隊長威廉斯是南非的門將與精神領袖，他在 2024年非洲盃八強的PK大戰神勇撲出4球一戰成名，中後場的核心一樣來自落日隊，包括莫科納（Teboho Mokoena）、穆道（Khuliso Mudau）等好手，效力英超伯恩利的福斯特（Lyle Foster）是陣中唯一具有歐洲頂級聯賽經驗的前鋒，將在進攻端扛起重任。

南非本屆與墨西哥、南非與捷克同為A組，最大假想敵是捷克，若能在該役發揮超出預期，有望以小組第3挑戰32強，隊史首度殺進淘汰賽，由於小組賽有兩戰在墨西哥舉行，團隊也提早兩週赴墨國適應高海拔的環境，盼開賽後能迅速達到理想狀態。

南非隊名單：

門將：威廉斯（Ronwen Williams）、戈斯（Ricardo Goss）、柴恩（Sipho Chaine）

後衛：穆道（Khuliso Mudau）、馬卡尼亞（Olwethu Makhanya）、克羅斯（Bradley Cross）、馬圖盧迪（Thabang Matuludi）、西比西（Nkosinathi Sibisi）、莫迪巴（Aubrey Modiba）、恩達馬內（Khulumani Ndamane）、奧孔（Ime Okon）、卡比尼（Samukele Kabini）、姆博卡齊（Mbekezeli Mbokazi）

中場：莫科納（Teboho Mokoena）、亞當斯（Jayden Adams）、姆巴塔（Thalente Mbatha）、塞貝萊貝萊（Kamogelo Sebelebele）、西托萊（Sphephelo Sithole）

前鋒：阿波利斯（Oswin Appollis）、莫雷米（Tshepang Moremi）、馬科帕（Evidence Makgopa）、福斯特（Lyle Foster）、雷納斯（Iqraam Rayners）、莫福肯（Relebohile Mofokeng）、茲瓦內（Themba Zwane）、馬塞科（Thapelo Maseko）

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