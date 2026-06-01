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PLG冠軍賽》林志傑最後一舞 勇士主場門票6月2日開賣

2026/06/01 16:15

勇士總冠軍賽視覺。（富邦勇士提供）勇士總冠軍賽視覺。（富邦勇士提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台北富邦勇士於2025-26 PLG季後賽以3：1擊敗台鋼獵鷹，再度挺進總冠軍賽。延續「BEAST MODE」精神，總冠軍賽將於6月5日正式點燃戰火，勇士將與衛冕軍桃園璞園領航猿正面交鋒，全力爭奪2025-26賽季總冠軍榮耀。

本屆總冠軍賽採七戰四勝制，首戰（6月5日）與第二戰（6月7日）勇士將作客桃園巨蛋；第三戰（6月10日）及第四戰（6月12日）則回到主場和平籃球館迎戰對手，號召球迷進場力挺，化身最強後盾。勇士主場兩戰皆準備豐富進場贈品，6月10日將發放勇士萬用包、冠軍賽限定-林志傑特展門票、Braves X 啾啾氣泡水（款式隨機）、乖乖（款式隨機）及應援手舉牌；6月12日則贈送Braves X Taipei T、FIN補給飲料300mL及應援手舉牌，陪伴球迷一同見證冠軍賽精彩時刻。

此外，兩場主場賽事賽前皆將舉辦「神預測」活動，成功預測賽果的球迷有機會獲得Samsung Galaxy Watch8 （40mm） 冰川銀、Samsung Galaxy Buds4 Pro極光白等好禮。場外「勇士出任務」攤位延續季後賽期間球迷喜愛的互動體驗，推出「最佳第六人」、「有話大聲說」、「竭盡所能」、「FIN成為搖擺人」及「得勝密碼」等互動關卡，完成闖關任務即可獲得「勇士大禮包」乙份，邀請大家提前進場，一同感受冠軍賽的熱血氛圍，享受場內外滿滿的活動體驗。

本次勇士主場冠軍賽票價，場邊席VIP A排售價6,000元、VIP B排5,000元，雙人沙發區每席4,000元（限量六組，須一次購買兩席）；一樓A區1,550元、一樓B區1,250元；二樓C區「髮香區」C201、C209、C210及C218售價分別為1,000元及1,100元，其餘二樓C區則依區域不同，票價介於850元至1,150元，提供球迷多元觀賽選擇。

第三戰及第四戰主場門票將分四階段開賣，6月2日12:00至23:59開放本季季票球迷優先購票；6月3日12:00至23:59開放季票球迷優先換位；6月4日12:00至23:59開放本季Fans Club會員優先購買；6月5日起全面開賣。球迷可透過臺北富邦勇士售票網及富邦勇士售票App購票，一同帶著BEAST MODE精神，進場為勇士應援，見證冠軍榮耀之戰。

一年一度的球迷見面會將於6月19日在台北和平籃球館舉行，為感謝球迷一路以來對勇士的支持與陪伴，本次活動將採免費入場，邀請所有球迷們一同共襄盛舉。活動當天勇士球員們及Fubon Angels都將出席，安排豐富互動內容，讓球迷有機會近距離與球員、女孩們同樂，想與喜愛的球員及Angels留下珍貴回憶的球迷們，記得先將時間預留下來，共同參與這場年度球迷盛會。

勇士總冠軍賽相關資訊。（富邦勇士提供）勇士總冠軍賽相關資訊。（富邦勇士提供）

勇士總冠軍賽相關資訊。（富邦勇士提供）勇士總冠軍賽相關資訊。（富邦勇士提供）

勇士總冠軍賽相關資訊。（富邦勇士提供）勇士總冠軍賽相關資訊。（富邦勇士提供）

勇士總冠軍賽相關資訊。（富邦勇士提供）勇士總冠軍賽相關資訊。（富邦勇士提供）

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