中職》兵役1年成領隊會議討論重點 蔡其昌將與役政署協商辦法

中職會長蔡其昌。（資料照，記者方賓照攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕中職今天召開領隊會議，會議中除了明訂「228洋將條款」走入歷史、考量各隊簽約作業日而設1月15日為洋將優先簽約截止日外。中職會長蔡其昌另透露，針對役期1年的役男，各隊有詢問聯盟因應措施，他也提出想法，待與役政署討論。

我國現兵役政策，現行役期為1年的義務役，主要針對 94年1月1日（含）以後出生 的役男實施。

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蔡其昌說：「役政署針對棒球選手替代役的相關政策還沒定案，站在中職會長立場，對於未來新兵役政策法規實行後，仍希望有棒球替代役。棒球在國人心目中有重要性，沒有道理讓優秀選手有1年空窗期，且我們最大競爭對手南韓，也有尚武隊等方式延續選手生命。以會長立場我會建議，以立委的立場，是要督促，希望讓這個國家最有棒球實力的役男持續訓練機會。」

蔡其昌說，若役政署願意接受聯盟相關提案，就要運動部擬定相關策略。蔡其昌說，以聯盟立場和市場機制考量，中職的選秀或許是一個標準，「6球團挑選的選手，應該都是這個國家最頂尖的一群，無論大專或高中選手，希望役政署考量，透過聯盟選秀會，入選的役男選手能在國訓隊繼續打球跟訓練。國訓會是很好的地方，完整且照顧周全，讓6隊挑選的選手先去國訓當兵並配合訓練。」

蔡其昌說，目前聯盟各隊在領隊會議談論到這個議題，但也僅是抽象概念的提議，細節需要制定，未來兩周他還會與役政署談，總方向是討論出一套機制，希望不要讓選手生涯有空窗期。

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