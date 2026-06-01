U20亞青賽竹縣3選手奪佳績 林沛萱個人斬獲1金1銅

新竹縣田徑好手林沛萱這次在U20亞青賽中，個人斬獲1金1銅。 （取自竹縣府官網）

〔記者黃美珠／新竹報導〕第22屆亞洲U20田徑錦標賽昨天、5月31日在香港落幕，新竹縣3名選手表現不俗，其中東泰高中林沛萱克服高溫和傷勢，個人斬獲1金1銅；內思高工吳承祐則奪10項全能第4名；至於首次登上國際賽事舞台的湖口高中林嘉芊也順利完賽。新竹縣長楊文科在今天他們歸國後將送上33萬元獎勵金。

縣府教育局長蔡淑貞說，東泰高中林沛萱在這場賽事中拿到她個人的第一面國際賽全能項目金牌。她在芎林國中時期就是新竹縣府「菁英選手培訓計畫」長期重點扶持的優秀選手。這次出賽，她強忍肩膀與腳踝的舊傷，以4730分拿下女子7項全能金牌，並以1.72公尺的成績贏得跳高銅牌，值得喝采。

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內思高工吳承祐在男子10項全能中，一度有望上演「逆轉秀」，可惜最終以6665分取得第4名。他和林佩萱此役之後，光榮告別亞青賽事，未來將晉級在成人田徑賽事上持續發光發熱。

至於湖口高中林嘉芊首次披上亞青國家隊的戰袍，這次在女子3000公尺障礙賽中，迎戰日本、伊朗、烏茲別克等亞洲頂尖好手，成功完賽，未來累積國際比賽經驗後可望成為體壇耀眼新星。

蔡淑貞說，亞洲U20田徑錦標賽被譽為亞洲青年田徑的最高殿堂， 這次中華隊總計拿下2金、6銀、4銅，並有2項破全國紀錄的豐收表現。其中新竹縣的林沛萱、吳承祐以及林嘉芊助攻中華隊拿下總排名第6名，林沛萱更獨拿1金1銅。縣府教育局副局長沈靜濤今天下午將率隊接機，迎接3人凱旋。#

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