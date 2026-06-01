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路跑》國家公園馬拉松11月陽明山登場 「越野一哥」江晏慶給備賽建議

2026/06/01 16:41

台灣國家公園路跑明天開放報名，右一為江晏慶。（記者粘藐云攝）台灣國家公園路跑明天開放報名，右一為江晏慶。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕內政部國家公園署今舉辦「2026台灣國家公園馬拉松」記者會，睽違多年的陽明山國家公園馬拉松終於回歸，賽事報名將於6月2日下午2時正式開搶！這是一場結合陽明山壯麗地景、生態永續與國際級路跑體驗的年度盛事。記者會現場特別邀請「越野一哥」江晏慶與運動KOL一輪（Elun）擔任賽事大使，號召全台跑者設定好行事曆，手刀搶下重返山林的珍貴門票。

國家公園署表示，為守護由火山群與珍貴生態交織而成的棲地，可開放參賽的人數也相當有限，讓賽事更具收藏價值。正式賽事將於天氣轉涼、芒草隨風搖曳的11月登場。在微涼細雨與浪漫秋霧中，跑者將穿梭於獨特的硫磺地貌與夢幻山嵐，途經中山樓、擎天崗、冷水坑等經典景點。活動規劃全馬組（42.195 KM）、半馬組（21.0975 KM）及路跑組（5KM）3種組別，讓大家在不給大地帶來負擔的前提下，親近山林、擁抱壯麗。

江晏慶提供跑者建議，他表示，實際上到陽明山訓練也是滿重要的，「跑者們可以做分段的練習，或是一次跑完，幫助自己去拿捏補給、配速，因為跑山路的馬拉松，不能像跑平路一樣配速，這更講求自己對身體的感覺，還有對環境的感覺。」

江晏慶提到，由於陽明山很多上下坡，其實滿考驗策略，「這些策略源自對自己身體的了解，還有身體在不同環境上的表現。」倘若沒太多時間可到陽明山訓練，他也建議可以到河堤找一些有坡度的地方進行訓練。

國家公園署指出，為符合國家公園核心理念，活動結合永續環保與在地文化，全面落實綠色承諾，由全球運動領導品牌美津濃（Mizuno）專為跑者研發的聯名環保賽衣，採用100%回收寶特瓶再生聚酯纖維製成，兼具機能與綠色時尚；賽道補給也全面落實減塑，全程採用無塑紙杯，實踐低碳永續馬拉松。

此外，專業「森林跑站」配速團隊化身為最強守護者，在活動當天提供不同完賽目標的配速服務，陪伴跑者在高低起伏的山林賽道中穩定前進。賽事更貼心攜手在地溫泉業者推出「溫泉身心修復」方案，讓完賽獎牌成為專屬的「溫泉通行證」，跑者挑戰高難度山路後，能立即沉浸於溫泉療癒之中，感受陽明山的自然魅力與放鬆體驗。

活動當天的賽終會場，邀請Red Bull DJ行動車進駐山間，搭配抒情悠揚的樂曲與山谷共鳴，打造草山聽自然的山谷回音嘉年華；充滿人情味的「迷你山野市集」，結合湖山里與坪頂社區在地小農，提供最道地山區美食與現採農產，展現地產地消的永續精神。

【2026 台灣國家公園馬拉松-陽明山 活動資訊】

活動日期：2026/11/01 （星期日） 05:30-12:00

活動地點：中山樓八卦升旗臺（起終點）

活動報名日期：6/2（二）14:00開放報名，額滿為止。

活動報名網站：https://www.sportsnet.org.tw/20261101_web/

競賽項目：

組別 公里 參賽名額限制 報名費用

全馬組 42.195 KM 1000人 新台幣1,000元

半馬組 21.0975 KM 2500人 新台幣800元

路跑組 5 KM 1500人 新台幣600元

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