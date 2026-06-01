世足》力拚打破16強魔咒 墨西哥門神歐丘亞6度參賽比肩梅西、C羅

墨西哥門神歐丘亞。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕2026年美加墨世界盃將在6月點燃戰火，墨西哥今天宣布26人名單，40歲傳奇門神歐丘亞（Guillermo Ochoa）確定生涯第6次參加世界盃，與梅西（Lionel Messi）和「C羅」C.羅納度（Cristiano Ronaldo）並列史上最多。

歐丘亞是墨西哥的精神領袖，目前效力賽普勒斯的AEL利馬索，2004年入選國家隊，直到2014年對戰巴西才一戰成名，當時他硬生生封鎖了內馬爾（Neymar）頭錘破網，強悍的防守功夫瓦解了巴西的攻勢，最終兩隊墨西哥0：0逼平巴西。

請繼續往下閱讀...

歐丘亞因神似港星吳鎮宇在台灣爆紅，更與卡通人物「米老鼠」有幾分神似，2018年世界盃擋住德國砲火，一人就貢獻了9次成功撲救，寫下該年世界盃的最佳成績，同時也打破墨西哥隊史在世界盃的紀錄，而他在比賽第38分鐘擋住克羅斯（Toni Kroos）自由球的破門機會，更成為賽後球迷津津樂道的畫面。歐丘亞上屆更是神乎其技擋下波蘭明星前鋒萊萬多夫斯基（Robert Lewandowski）的12碼罰球，沒有成為他世界盃首顆進球的苦主。

墨西哥已連續7屆世界盃在16強中慘遭淘汰，上一次進入8強已經要追朔至1986年，2022年卡達世界盃在預賽就遭到淘汰。本屆身為共同主辦國擁有地主優勢，世界盃能否突破16強魔咒備受關注，墨西哥被分在A組，與南非、南韓和捷克同組。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法