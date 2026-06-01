中華電信攜手戴資穎現身「屏護海岸」活動 推動海岸林復育

戴資穎（右四）等人見證「移除外來入侵種銀合歡」生態復育成果，透過適地適木方式，恢復恆春半島的熱帶季風林樣貌。（中華電信提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕中華電信今日於屏東縣車城鄉海口段舉辦「屏護海岸 復育原生」永續精采與戴前行之屏東海岸林復育植樹行動，已退休的球后戴資穎也現身活動，攜手農業部林業及自然保育署推動恆春半島海岸林保育軸帶復育，透過移除外來入侵種銀合歡，並栽植7,600株多種原生樹種，逐步恢復恆春半島帶季風林樣貌，提升海岸林棲地多樣性與防護功能。

中華電信董事長簡志誠表示，中華電信的永續不只是減碳，更是對臺灣土地與自然的長期承諾。企業除了建設通訊網路，也希望透過實際行動參與自然基礎建設，透過實際造林行動，為臺灣留下更具韌性的國土環境與未來。中華電信也將持續推動環境永續，繼續致力善盡企業社會責任，為社會與環境盡一份心力，一起為臺灣種下希望，並讓我們的地球更加美好。

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中華電信自2022年與林業及自然保育署合作八年十五萬棵造林計畫，足跡遍布桃園蘆竹區、桃園復興區、嘉義布袋鎮…等超過10處場域，累積至2025年底已完成77,139株植樹成果。2026年擇定具指標性、急迫性與生態效益之林地，持續於全台7個地區推動造林與復育工作，共規劃種植32,364株、面積達13.51公頃，預計至今年底累積將達成109,503株，整體計畫達成率將達73%。

本次屏東車城海口段植樹區域位於國土綠網保育軸帶，具有海岸防風、防砂、生態棲地與生物多樣性維護等重要功能，此次復育行動除移除外來入侵種銀合歡外，亦導入相思樹、臺灣海桐、海檬果、黃槿、草海桐、木麻黃等多樣原生植物，並復育《臺灣植物紅皮書》列為瀕危植物的「繖楊」，藉由適地適木方式建立複層林相，提升海岸林整體穩定性與生態韌性。

中華電信永續發展大使戴資穎，透過球后正面影響力，號召社會大眾關注海岸林防風、防砂及生態保護的重要性。中華電信表示，將持續攜手中央與地方政府，擴大全臺國有林與海岸林復育行動，以實際行動守護臺灣生物多樣性，打造更安全、更具韌性的永續環境，中華電信也期許自己發揮產業領頭羊角色，為環境永續進一步做出貢獻。

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