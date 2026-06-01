自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 2026世界盃足球賽 專欄分析

2026年世界盃足球賽奪冠賠率出爐：西班牙與法國並列最大熱門

2026/06/01 18:19

西班牙。（資料照，路透）西班牙。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕2026年世界盃足球賽即將開踢，史上規模最大的世足奪冠賠率出爐，大部分賭盤都看好西班牙奪冠，而法國被看好度也不遑多讓，賠率差異不大並列最大熱門，賠率約為5.75到6倍左右，分居前2名，英格蘭排名第三，志在衛冕的阿根廷仍由超級巨星梅西壓陣，奪冠賠率10倍，位居巴西之後排在第5，而希望重返榮耀的德國隊15倍，有可能是大黑馬，主辦的美國的賠率則是61。

距離 2026 年 FIFA 國際足總世界盃將於 6 月 11 日開踢，各大運動賭盤的陸續開出盤口。根據各媒體最新發布的賠率分析，目前兩大歐洲勁旅在奪冠呼聲中並駕齊驅，霸榜的還是傳統強權，而本屆比賽擴大到48隊，新增許多驚奇，像古拉索、海地等國家，奪冠賭盤賠率至少都1000起跳，ESPN的資料還到2500倍，下注15美元就有機會賺到百萬台幣，不過那就是機率小於0.1%的超級大冷門。

台灣運彩看好的奪冠隊伍和國際賭盤差不多，西班牙以賠率4倍居冠；上一屆以亞軍不敵阿根廷屈居亞軍的法國，實力更加成熟緊追在後，賠率4.3倍，「三獅軍團」英格蘭則開出賠率5倍躋身前三熱門。上屆在分組上演驚奇逆轉挺進16強的日本，以賠率34倍在亞洲最被看好，賠率高於地主國美國、加拿大和墨西哥，與國際賭盤略有差異，不過日本隊身處的F組有荷蘭、瑞典、突尼西亞，分組賽場場都是硬仗。

專家分析，由納格爾斯曼（Julian Nagelsmann）領軍的傳統強權德國隊，曾於1954、1974、1990及2014年四度奪得世界盃冠軍，是賽史上戰績最輝煌的隊伍之一，但近年表現陷入低潮，連2屆止於分組賽，本屆被看好重返榮耀，目前賠率為15倍，在各大賭盤中都位居前10，陣中擁有處於巔峰期的維爾茨（Florian Wirtz）與穆西亞拉（Jamal Musiala），被視為最具投資價值的「黑馬」。

國家代表隊 小數點賠率 （倍數） 隱含奪冠機率

西班牙 （Spain） 5.75 約17.4%

法國 （France） 6 約16.7%

英格蘭 （England） 7.5 約13.3%

巴西 （Brazil） 9.5 約10.5%

阿根廷 （Argentina） 10 約10.0%

葡萄牙 （Portugal） 11 約9.1%

德國 （Germany） 15 約6.7%

美國 （USA） 61 約1.6%

南韓 （South Korea） 401 約0.2%

約旦 （Jordan） 501 <0.2%

海地 （Haiti） 1001 <0.1%

古拉索 （Curaçao） 1001 <0.1%

資料來源：ESPN等網站，數據僅供參考。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中