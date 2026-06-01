2026年世界盃足球賽奪冠賠率出爐：西班牙與法國並列最大熱門

西班牙。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕2026年世界盃足球賽即將開踢，史上規模最大的世足奪冠賠率出爐，大部分賭盤都看好西班牙奪冠，而法國被看好度也不遑多讓，賠率差異不大並列最大熱門，賠率約為5.75到6倍左右，分居前2名，英格蘭排名第三，志在衛冕的阿根廷仍由超級巨星梅西壓陣，奪冠賠率10倍，位居巴西之後排在第5，而希望重返榮耀的德國隊15倍，有可能是大黑馬，主辦的美國的賠率則是61。

距離 2026 年 FIFA 國際足總世界盃將於 6 月 11 日開踢，各大運動賭盤的陸續開出盤口。根據各媒體最新發布的賠率分析，目前兩大歐洲勁旅在奪冠呼聲中並駕齊驅，霸榜的還是傳統強權，而本屆比賽擴大到48隊，新增許多驚奇，像古拉索、海地等國家，奪冠賭盤賠率至少都1000起跳，ESPN的資料還到2500倍，下注15美元就有機會賺到百萬台幣，不過那就是機率小於0.1%的超級大冷門。

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台灣運彩看好的奪冠隊伍和國際賭盤差不多，西班牙以賠率4倍居冠；上一屆以亞軍不敵阿根廷屈居亞軍的法國，實力更加成熟緊追在後，賠率4.3倍，「三獅軍團」英格蘭則開出賠率5倍躋身前三熱門。上屆在分組上演驚奇逆轉挺進16強的日本，以賠率34倍在亞洲最被看好，賠率高於地主國美國、加拿大和墨西哥，與國際賭盤略有差異，不過日本隊身處的F組有荷蘭、瑞典、突尼西亞，分組賽場場都是硬仗。

專家分析，由納格爾斯曼（Julian Nagelsmann）領軍的傳統強權德國隊，曾於1954、1974、1990及2014年四度奪得世界盃冠軍，是賽史上戰績最輝煌的隊伍之一，但近年表現陷入低潮，連2屆止於分組賽，本屆被看好重返榮耀，目前賠率為15倍，在各大賭盤中都位居前10，陣中擁有處於巔峰期的維爾茨（Florian Wirtz）與穆西亞拉（Jamal Musiala），被視為最具投資價值的「黑馬」。

國家代表隊 小數點賠率 （倍數） 隱含奪冠機率

西班牙 （Spain） 5.75 約17.4%

法國 （France） 6 約16.7%

英格蘭 （England） 7.5 約13.3%

巴西 （Brazil） 9.5 約10.5%

阿根廷 （Argentina） 10 約10.0%

葡萄牙 （Portugal） 11 約9.1%

德國 （Germany） 15 約6.7%

美國 （USA） 61 約1.6%

南韓 （South Korea） 401 約0.2%

約旦 （Jordan） 501 <0.2%

海地 （Haiti） 1001 <0.1%

古拉索 （Curaçao） 1001 <0.1%

資料來源：ESPN等網站，數據僅供參考。

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