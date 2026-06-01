法網》3位未滿21歲闖男單8強 締造罕見紀錄

巴西少年豐塞卡。（法新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕19歲的巴西少年豐塞卡（Joao Fonseca）在法國網球公開賽16強以7：5、7：6（10：8）、5：7、6：2力退兩屆亞軍的挪威一哥魯德（Casper Ruud），另名同樣19歲的西班牙小將霍爾達（Rafael Jodar）以4：6、4：6、6：1、6：2、6：2大逆轉同胞好手布斯塔（Pablo Carreno Busta），雙雙首闖大滿貫男單8強。

這是四大滿貫賽在公開年代以來第12次至少2名未滿20歲球員挺進男單8強，且近7次都在法網發生，最近1次則在2022年法網。

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另外，年僅20歲的捷克好手門希克（Jakub Mensik）6：3、7：6（8：6）、4：6、2：6、6：3，力退俄國第11種子盧布列夫（Andrey Rublev），這也是本世紀大滿貫賽首度有3名未滿21歲的球員闖進男單8強，前一次出現在1994年法網。

門希克連3場都打5盤大戰才勝出，他賽後說：「打完這麼久的比賽，身體還沒恢復過來，但以結果來說我很開心，只是現在很晚了，得趕快休息，畢竟後面還有比賽等著我。」門希克接下來將與豐塞卡爭奪4強門票。

西班牙小將霍爾達。（歐新社）

捷克好手門希克。（法新社）

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