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韓職》韓華真的把他當寶！王彥程入列明星賽候選 柳賢振未獲推薦

2026/06/01 19:15

王彥程。（資料照，取自韓華鷹IG）王彥程。（資料照，取自韓華鷹IG）

〔記者倪婉君／綜合報導〕韓職今天公布明星賽最佳12人（Best12）的球迷票選各隊候選名單，各隊分別推薦12人，其中韓華鷹在先發投手部分，並未推薦甫達成美、韓職通算200勝的名將柳賢振，而是推出25歲台灣左投王彥程，也引來韓媒關注。

2026年韓職（KBO）明星賽訂7月10、11日在蠶室棒球場舉行，今天公布各隊的推薦名單，各守位推薦1名球員，投手則分為先發、中繼、終結者各推1人，每隊12人，總計120名球員入選候選名單。最終陣容將由70%的球迷投票與30%的球員投票共同決定，訂6月22日公布。

今年仍分成「夢想明星隊」和「分享明星隊」兩隊，夢想隊包括SSG登陸者、三星獅、KT巫師、樂天巨人和斗山熊，分享隊則包括LG雙子、韓華鷹、NC恐龍、起亞虎和培證英雄。

韓媒「日刊體育」指出，其中幾位守位候選人特別受到關注，在先發投手部分，韓華並未推出39歲左投柳賢振，而是推薦亞洲配額投手王彥程。此外，培證英雄在中繼投手位置推薦38歲老將元鍾玄，也同樣受到注目，他上個月才完成生涯600場出賽里程碑，而樂天巨人則推薦22歲新秀朴正民，同樣引發討論。

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