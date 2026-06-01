世足48強巡禮》阿拉巴領軍奧地利 可望成為歐洲黑馬

阿拉巴。（法新社）

奧地利

參賽次數：8次

奪冠次數：0次（歷史最佳戰績為1954年季軍）

上屆戰績：未晉級會內賽

晉級方式：歐洲區小組賽第一名直接晉級

總教練：朗尼克（Ralf Rangnick）

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主力球星：阿拉巴（David Alaba）

球隊介紹：

奧地利在「高位逼搶教父」朗尼克的執掌下，已蛻變為一支高強度、快節奏、強調進攻性防守的鋼鐵之師。球隊揚棄傳統的控球消耗戰術，其核心邏輯是透過前場的集體壓迫迫使對手失誤，並在奪球後的 3 至 5 秒內，以迅雷不及掩耳的速度完成攻守轉換與門前致命一擊。

球隊攻守將由兩大球星領銜，隊長阿拉巴（David Alaba）效力皇家馬德里，曾4度奪下歐冠冠軍。先前雖因膝蓋前十字韌帶（ACL）撕裂缺陣超過1年，但他趕在世界盃前復出，是後防線與全隊的精神支柱。

進攻則有37歲老將阿爾諾托維奇（Marko Arnautović）帶領，今年世界盃預計會是他的「最後一舞」。他在國家隊出場達132場、踢進47球為球隊紀錄保持人，他的身體對抗與大賽經驗是進攻的核心支點。

奧地利這次在J組，外界預測他們遭遇衛冕軍阿根廷必迎苦戰，但面對北非強隊阿爾及利亞與亞洲黑馬約旦，奧地利的技戰術仍佔優勢。只要能成功複製高壓反搶戰術，還是有機會從小組賽突圍。

奧地利球員名單：

門將：施拉格爾（Alexander Schlager）、維格勒（Florian Wiegele）、彭茲（Patrick Pentz）

後衛：弗雷德爾（Marco Friedl）、丹索（Kevin Danso）、波許（Stefan Posch）、阿拉巴（David Alaba）、林哈特（Philipp Lienhart）、姆韋內（Phillipp Mwene）、阿芬克魯伯（David Affengruber）、普拉斯（Alexander Prass）、斯沃博達（Michael Svoboda）

中場：施拉格爾（Xaver Schlager）、賽沃爾德（Nicolas Seiwald）、扎比策（Marcel Sabitzer）、格里利奇（Florian Grillitsch）、萬納（Paul Wanner）、施密德（Romano Schmid）、鮑姆加特納（Christoph Baumgartner）、萊默（Konrad Laimer）、舍普夫（Alessandro Schöpf）、丘庫埃梅卡（Carney Chukwuemeka）

前鋒：阿爾諾托維奇（Marko Arnautović）、格雷戈里奇（Michael Gregoritsch）、維默爾（Patrick Wimmer）、卡拉伊季奇（Sasa Kalajdzic）

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