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MLB》預約最強二刀流賽季？大谷翔平5月表現超越2022年同期

2026/06/01 20:22

大谷翔平。（資料照，路透）大谷翔平。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平開季就展現強投豪打的身手，5月投打成績都超越生涯最佳的2022年賽季，展現鬼神二刀流的驚人進化。

今年是大谷翔平加盟道奇隊的第3年，也是他首次進入開季先發輪值的一年。大谷在開季曾表示：「我自己認為2022年左右是目前為止最完美的賽季，畢竟包含出賽率以及身體的疲勞度在內，那時完全是另一個不同的層次。如果今年也能踏實地做到那樣的表現，我會很高興，也想努力去達成這個目標。」

在天使隊時期的2022年，大谷翔平先發登板28場，投出15勝9敗、防禦率2.33的佳績；身為打者敲出34轟，達成規定投球局數與規定打席的史上首見壯舉。

大谷翔平今年5月的成績比2022年5月時還要來得出色，9場先發繳出5勝2敗，合計55局飆出61次三振，防禦率是優異的0.82；打擊方面有10轟、31打點、6盜、打擊率0.280，以及OPS0.894的成績。

2022年5月的大谷則是有8場先發，累積3勝3敗、共投了44.1局，防禦率為3.45；身為打者繳出11轟、32打點、7盜、打擊率0.249和OPS0.795的成績，大谷目前正展現出超越當年「最佳賽季」的二刀流表現。

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