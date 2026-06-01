法網》梁恩碩首度參加大滿貫雙打就闖8強 分享贏球關鍵

梁恩碩（右）與青山修子（左）挺進法網女雙八強（取自法網官方）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕梁恩碩攜手日本搭檔青山修子在2026年法國網球公開賽，以6：1、6：3 橫掃香港張瑋桓／斯洛維尼亞埃里亞維茲（Veronika Erjavec），挺進女雙8強，續寫個人在大滿貫雙打的最好成績。

梁恩碩表示，很開心第一次參加大滿貫雙打就進8強，「跟搭檔的搭配感覺也很好，她在前排給對手製造壓力，我在後排幫他製造機會，很開心這次能夠跟青山一起搭檔，讓我在雙打的戰術上能夠學習到很多，希望接下來比賽能夠保持狀態，繼續打出好的表現。」

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梁恩碩與青山修子身高都不到160公分，不具備身材優勢，但兩人合作無間，各自挾著前後排的優勢，在首戰直落二淘汰義大利科恰雷托（Elisabetta Cocciaretto）／西班牙瑪內羅（Jessica Bouzas Maneiro）後，次輪再以直落二扳倒第5種子勁敵拉脫維亞「O妹」奧斯塔彭科（Jelena Ostapenko）／紐西蘭羅莉芙（Erin Routliffe）。

今天對陣張瑋桓／埃里亞維茲，梁恩碩／青山修子也延續火熱狀態，兩人在首盤不僅沒被逼出任何破發點，還3度破掉對手發球局，以6：1先馳得點，進入次盤，雖台日聯軍碰到亂流在第3局遭到破發，一度陷入1：3落後，但之後連保帶破橫掃5局，以6：3後來居上，直落二收下8強門票。

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