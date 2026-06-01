世足48強巡禮》15萬人口小島庫拉索站上世界舞台 製造驚喜拚突圍

陳達毅。（資料照，美聯社）

庫拉索

參賽次數：1次（首度參賽）

奪冠次數：0次

上屆戰績：未參賽

晉級方式：世界盃中北美洲區外圍賽第三輪分組第一

總教練：阿德沃卡特（Dick Advocaat）

請繼續往下閱讀...

主力球員：陳達毅（Tahith Chong）

球隊介紹：

這個位於加勒比海南部、人口僅約15.5萬的小島國家，過去在足壇幾乎沒有太多存在感，但他們在2017年加勒比海盃奪冠，奠定信心與方向，並在2019年中北美金盃賽闖進八強，如今終於在2026世界盃擴編至48隊的舞台，靠著在世界盃中北美洲區外圍賽第三輪以1分之差在分組力壓牙買加隊出線，完成首度闖進會內賽的歷史性突破。

庫拉索由78歲的阿德沃卡特（Dick Advocaat）領軍，陣容以效力荷蘭聯賽球員為主，包括34歲隊長L.巴庫納（Leandro Bacuna）以及其28歲弟弟J.巴庫納（Juninho Bacuna）領銜中場，搭配效力美國職業足球大聯盟（MLS）邁阿密國際的門將羅姆羅姆（Eloy Room），加上出身曼聯青年軍的邊鋒陳達毅（Tahith Chong），他也將是球隊的主要進攻發動機。

庫拉索證明即使是一座小島，也能站上世界最高舞台，但這次被分在E組，將面對德國、象牙海岸與厄瓜多等傳統強權，羅姆坦言晉級情勢嚴峻，但大家並不因此退縮，他認為，球隊擁有好的防守紀律，加上進攻速度快，絕對有能力在場上製造驚喜。

球隊名單：

門將：伯達克（Tyrick Bodak）、多恩布許（Trevor Doornbusch）、羅姆（Eloy Room）

後衛：巴佐爾（Riechedly Bazoer）、布雷內特（Joshua Brenet）、范艾瑪（Roshon van Eijma）、弗洛拉努斯（Sherel Floranus）、馮維爾（Deveron Fonville）、加里（Jurien Gaari）、奧比斯波（Armando Obispo）、桑波（Shurandy Sambo）

中場：J.巴庫納（Juninho Bacuna）、L.巴庫納（Leandro Bacuna）、科梅南西亞（Livano Comenencia）、費利達（Kevin Felida）、瑪沙（Ar'Jany Martha）、諾斯林（Tyrese Noslin）、羅梅拉托（Godfried Roemeratoe）

前鋒：安東尼塞（Jeremy Antonisse）、陳達毅（Tahith Chong）、戈雷（Kenji Gorré）、漢森（Sontje Hansen）、卡斯塔尼爾（Gervane Kastaneer）、庫瓦斯（Brandley Kuwas）、洛卡迪亞（Jürgen Locadia）、馬加利塔（Jearl Margaritha）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法