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世足48強巡禮》從亞洲霸權到世界強權挑戰者 藍武士日本拚突破16強瓶頸

2026/06/01 21:23

森保一。（資料照，美聯社）森保一。（資料照，美聯社）

日本

參賽次數：8次

奪冠次數：0次（最佳成績16強）

上屆戰績：16強

晉級方式：世界盃亞洲區外圍賽第三輪分組第一

總教練：森保一

主力球星：久保建英

球隊介紹：

日本從1998年初登場，已連續8屆晉級世界盃會內賽，成為亞洲足球最穩定、最具競爭力的代表隊之一，上屆更逆轉強權德國、西班牙，從「死亡之組」強勢突圍，成功連3屆都闖進16強，也是隊史最佳成績，今年他們要力求跨越這道門檻，證明是足以站在世界舞台的強隊。

日本的26人名單有23人效力歐洲聯賽，其中有11人來自五大聯賽，遠藤航、久保建英、堂安律、前田大然構成極具威脅性的中場，後防有富安健洋、伊藤洋輝等人坐鎮，而鈴木彩艶更被視為日本未來十年的主力門將。

雖然陣容豪華，但傷病成為大變數，遠藤航在今年2月左腳踝韌帶完全撕裂動刀，富安健洋上次出賽在2024年，能否在高強度對抗維持好表現打上問號，而日本與瑞典、荷蘭、突尼西亞分在F組，各隊戰力均衡，對藍武士而言，從小組賽出線是基本要求，因為真正目標是改寫隊史從未跨越過的世界盃紀錄。

日本隊26人名單

門將：鈴木彩艶、大迫敬介、早川友基

後衛：長友佑都、谷口彰悟、板倉滉、渡邊剛、富安健洋、伊藤洋輝、瀨古步夢、菅原由勢、鈴木淳之介

中場：遠藤航、伊東純也、鎌田大地、堂安律、田中碧、中村敬斗、佐野海舟、久保建英

前鋒：上田綺世、前田大然、小川航基、後藤啓介、塩貝健人、鈴木唯人

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