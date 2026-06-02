世足》金靴獎賭盤看好法國姆巴佩創造歷史 也押注傳奇梅西還能爭雄

姆巴佩。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕 2026 年 FIFA 美加墨世界盃將於 6 月 11 日點燃戰火，象徵最高榮譽的「大力神盃」眾所矚目，而眾星最高指標的「金靴獎」Golden Boot（Top Goalscorer），也是全球球迷的焦點，國際賭盤最新賠率顯示，法國前鋒姆巴佩（Kylian Mbappé）與英格蘭隊長凱恩（Harry Kane），是本屆金靴獎的兩大頂級熱門，還有些賭盤把GOAT等級的老將梅西 （Lionel Messi）放進前3傑名單。

現效力於皇家馬德里的法國巨星姆巴佩，上屆在2018年世界盃橫空出世，年輕充滿爆發力的速度深值人心，上一屆卡達世界盃更射進8球奪下金靴獎，目前以 7倍賠率高居榜首。賭盤分析師指出，法國隊近年來強大的整體戰力，將是姆巴佩最強依靠。姆巴佩今年27歲，經驗和體能正值顛峰，目前在世界盃累計進球已達 12 顆，距離德國傳奇進球王克洛澤（Miroslav Klose）的 16 球歷史紀錄近在眼前，僅差 5 球就能創下歷史新猷，儘管必定遭到對手嚴防，還是有機會締造新里程碑，預賽對伊拉克、挪威、塞內加爾，可能就有機會衝擊歷史紀錄。

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英格蘭自1966年奪冠後，長達60年的冠軍荒，每一屆星光熠熠都被看好，但總缺臨門一腳，本屆依舊如此，2018 年世界盃金靴得主凱恩領軍再戰，他的金靴獎賠率為 8倍僅次於姆巴佩。英格蘭在實力相對懸殊的 L 組，對手包括克羅埃西亞、迦納、巴拿馬，給了凱恩大進補建立進球優勢的機會。

這一屆世界盃也是傳奇謝幕與新星崛起並陳的局面，有些賭盤還看好梅西可以再造驚奇，以13倍位居第三，大部分賭盤也看好西班牙新星亞馬爾（Lamine Yamal），這位不滿 19 歲的超級新星經歷 2024 歐洲盃洗禮，已成為「鬥牛士軍團」不可或缺的進攻箭頭。挪威的哈蘭德 （Erling Haaland） 迎來生涯首次世界盃，與亞馬爾同以15倍賠率名列前5。

金靴獎國際賭盤賠率

排名 球員姓名 （Player） 隊伍 賠率

1 姆巴佩 （Kylian Mbappé） 法國 7

2 凱恩 （Harry Kane） 英格蘭 8

3 梅西 （Lionel Messi） 阿根廷 13

4 哈蘭德 （Erling Haaland） 挪威 15

5 亞馬爾 （Lamine Yamal） 西班牙15

資料來源為各國際賭盤，資訊僅供參考。

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