法網》老將貝雷蒂尼力挫「球王殺手」！相隔4年參戰重返8強

貝雷蒂尼。（歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕雖然2026年法國網球公開賽年輕新星崛起，30歲的貝雷蒂尼（Matteo Berrettini）不願服老，6：3、7：6（7：2）、7：6（8：6）力退阿根廷「球王殺手」塞倫多羅（Juan Manuel Cerundolo），相隔4年再參戰重返男單8強。

「網球是畢生摯愛，否則我不會站在這裡。」昔日世界排名第6的貝雷蒂尼，飽受傷病所苦目前暫居105，也是2007年以來法網男單8強排行最低者，自2021年後首度站上羅蘭加洛斯的老將，職業生涯第7度挺進大滿貫前8，賽後不禁有感而發：「經歷了所有的挫折、傷病和低潮，我又一次回來了。有些時候，重返賽場打球真的很艱難，因為我還沒有做好準備，也沒有足夠的信心。」

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面對次輪大爆冷門淘汰義大利世界球王辛納（Jannik Sinner）的左手拍塞倫多羅，貝雷蒂尼強力正手底線發威，不但為同胞後輩復仇，也證明上年紀的他仍有競爭力，「許多球員都打出令人難以置信的網球，展現出堅強實力。我只能專注於自身，好好享受這場勝利。有時我不得不承認，曾以為再也回不去了，再也無法在球場上找回狀態，很高興如今又一次證明，我還可以做到。」

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