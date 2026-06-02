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NBA》勇士一哥柯瑞與中國品牌「李寧」簽10年約 外媒曝決定原因

2026/06/02 07:40

柯瑞。（資料照，美聯社）柯瑞。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕根據《ESPN》報導，金州勇士球星柯瑞（Stephen Curry）與中國知名運動品牌「李寧」簽下10年的重大代言合約。

柯瑞今天也透過社群媒體宣布與李寧合作，不過合約金額與具體條件尚未對外公開。而李寧計畫未來在美國與中國開設「Curry Brand」專賣店。

柯瑞去年11月離開美國運動品牌Under Armour（UA），結束長達13年的合作關係。《美聯社》報導提到，業內消息人士提到，柯瑞對於該品牌估值下滑、且投資不足的情況逐漸感到不滿。

《ESPN》指出，柯瑞將把旗下「Curry Brand」事業拓展至全球市場，這份合作內容包含籃球產品、運動休閒服飾、讓柯瑞以個人品牌名義簽約男女運動員的權利，以及完整的高爾夫產品線。

在多家美國與海外企業提出邀約後，柯瑞最終選擇李寧，其中一項關鍵因素，是他在試穿李寧旗下兩位招牌球星的簽名鞋時感到相當舒適，這兩人分別是勇士球星巴特勒（Jimmy Butler）、前熱火球星魏德（Dwyane Wade）。

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