NBA》勇士一哥柯瑞與中國品牌「李寧」簽10年約 外媒曝決定原因

柯瑞。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕根據《ESPN》報導，金州勇士球星柯瑞（Stephen Curry）與中國知名運動品牌「李寧」簽下10年的重大代言合約。

柯瑞今天也透過社群媒體宣布與李寧合作，不過合約金額與具體條件尚未對外公開。而李寧計畫未來在美國與中國開設「Curry Brand」專賣店。

請繼續往下閱讀...

柯瑞去年11月離開美國運動品牌Under Armour（UA），結束長達13年的合作關係。《美聯社》報導提到，業內消息人士提到，柯瑞對於該品牌估值下滑、且投資不足的情況逐漸感到不滿。

《ESPN》指出，柯瑞將把旗下「Curry Brand」事業拓展至全球市場，這份合作內容包含籃球產品、運動休閒服飾、讓柯瑞以個人品牌名義簽約男女運動員的權利，以及完整的高爾夫產品線。

在多家美國與海外企業提出邀約後，柯瑞最終選擇李寧，其中一項關鍵因素，是他在試穿李寧旗下兩位招牌球星的簽名鞋時感到相當舒適，這兩人分別是勇士球星巴特勒（Jimmy Butler）、前熱火球星魏德（Dwyane Wade）。

The partnership of a lifetime. pic.twitter.com/PtnTakEf4a — Stephen Curry （@StephenCurry30） June 1, 2026

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法