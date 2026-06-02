MLB》復健中的道奇火球男葛拉特羅再度受傷 恐連2年提前報銷

葛拉特羅。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇27歲火球男葛拉特羅（Brusdar Graterol）經歷一年半的傷病復健之路，如今又遇到傷勢。根據《紐約郵報》報導，葛拉特羅本月稍早在聯盟復健賽期間因背部受傷，近日已接受手術。

《紐約郵報》引述消息人士提到，這次手術意味著葛拉特羅將再度面臨漫長的復健過程，甚至可能危及他本季重返大聯盟的機會。

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葛拉特羅在社群媒體Instagram發文寫道，「我又跌倒一次，但我不會一直倒在這裡。我會重新站起來。我的目標還沒有結束。它才正要開始。」

葛拉特羅在2024年11月接受右肩手術，上個賽季整季報銷。今年5月初時，葛拉特羅到小聯盟3A進行復健賽，但他在5月12日（美國時間）完成第4場復健登板後，復健計畫被迫中止。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）當時表示，葛拉特羅的背部傷勢突然惡化。

如今葛拉特羅將再次從頭開始復健，可能需要數個月的時間，代表今年球季恐提前報銷。

葛拉特羅在2024年例行賽出賽7場，共投7.1局賞7次三振，防禦率2.45。葛拉特羅生涯在大聯盟6個賽季，合計有11勝、平均防禦率2.78，累積41次中繼成功、11次救援成功。

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