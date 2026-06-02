MLB》台灣怪力男李灝宇開轟、秀美技雙殺守備 助老虎中止4連敗

李灝宇。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕老虎隊23歲台灣怪力男李灝宇今天單場擊出雙安，包含一發陽春砲，本季第2轟出爐，還秀一次美技雙殺守備，幫助老虎隊10比9擊敗美聯東區龍頭光芒，老虎中斷4連敗，目前仍以23勝38敗居美聯墊底。

李灝宇此戰擔任先發第八棒二壘手，開賽面對光芒右投賈克斯（Griffin Jax）首打席敲滾地球出局，第二打席敲左外野飛球被接殺。

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老虎打線首局靠格林（Riley Greene）的二壘安打拿到2分，第3局老虎捕手丁格勒（Dillon Dingler）、卡本特（Kerry Carpenter）、格林上演「背靠背靠背」，單局3轟打進4分。丁格勒第5局又擊出陽春砲追加分數。

第6局李灝宇面對光芒右投馬丁（Trevor Martin），他鎖定一顆外角94.7英里（約152.4公里）的四縫線速球，擊出右外野反方向陽春砲。李灝宇這一轟的擊球初速為97.8英里（約157.3公里），飛行距離為361英尺（約110公尺），仰角為33度。這是李灝宇自美國時間4月26日面對紅人之戰後，再度擊出全壘打，大聯盟生涯第2轟出爐。

李灝宇第8局碰上光芒右投薩爾瑟（Cole Sulser），他鎖定一顆外角91.2英里（約146.7公里）的四縫線速球，擊出中外野一壘安打，這球的擊球初速為92.4英里（約148.7公里）。老虎隊用犧牲觸擊、飛球護送李灝宇到三壘，接著丁格勒擊出帶有1分打點的二壘安打，讓李灝宇輕鬆回來拿到第9分。卡本特也擊出三壘邊線的二壘安打再拿1分，讓老虎以10比5領先。

光芒打線全場有8安，卡米內洛（Junior Caminero）5局下擊出兩分砲，7局下維拉德（Ryan Vilade）敲出三分砲追至3分差。第8局光芒福特斯（Nick Fortes）敲出二壘安打追回2分、威廉森（Ben Williamson）擊出帶有2分打點的關鍵安打，單局拿4分追至1分差。

第9局上李灝宇面對光芒左投克里文傑（Garrett Cleavinger），他纏鬥7球，最後擊出一壘上空飛球被接殺。老虎投手魏斯特（Will Vest）9局下守成，最終老虎贏球中止4連敗。

總計李灝宇全場5打數2安，包含一發陽春彈，生涯第2轟出爐，賽後打擊率升至0.205，整體攻擊指數（OPS）為0.578。

此外，第5局下光芒1出局攻占一壘，對手敲中間方向滾地球，李灝宇接到球後用手套拋球給游擊手麥戈尼格（Kevin McGonigle），讓他傳一壘完成雙殺，李灝宇策動一次美技雙殺守備。7局下李灝宇又再策動一次雙殺守備，化解對方攻勢。但李灝宇在第8局下發生守備失誤。

HAO-YU LEE JOINS IN ON THE FUN pic.twitter.com/ozhYhn3Lle — Detroit Tigers （@tigers） June 2, 2026

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