MLB》昨單場雙安跑壘卻拉到腳 紅人明星游擊進傷兵名單

克魯茲。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕效力辛辛那提紅人的明星游擊手克魯茲（Elly De La Cruz），因右腿筋拉傷在今天被放入10天傷兵名單。

克魯茲在昨天對上勇士的比賽，5局下半擊出安打，但在跑向一壘時腳部出現不適，最終下場休息換上麥可連（Matt McLain）代跑，該場他2個打數都有安打進帳，還選到1次保送。今日接受核磁共振（MRI）檢查時確定為拉傷，至少要2到4週後才能回歸。

請繼續往下閱讀...

紅人總教練法蘭柯納（Terry Francona）針對傷勢情形坦言，經過檢查後發現受傷程度在一級拉傷與二級拉傷之間，「雖然你不會想要失去這樣的球員，但他做得很好的一點是他選擇及時休息，而不是讓受傷的部位更加嚴重。」

法蘭柯納持續補充道：「他（克魯茲）根本不想進傷兵名單，這個心態讓我敬佩，但我們必須照顧好他，我親眼見證過他的復原速度，如果他最後比預期還快回歸，我也一點都不意外。」

目前24歲的克魯茲，今年已出賽58場，轟出12發全壘打與37分打點，外帶10次盜壘成功，打擊三圍.280/.346/.509，wRC+134。去年的他162場全勤出賽，並繳出wRC+109、22轟的表現。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法