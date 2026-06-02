自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》昨單場雙安跑壘卻拉到腳 紅人明星游擊進傷兵名單

2026/06/02 08:58

克魯茲。（資料照，法新社）克魯茲。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕效力辛辛那提紅人的明星游擊手克魯茲（Elly De La Cruz），因右腿筋拉傷在今天被放入10天傷兵名單。

克魯茲在昨天對上勇士的比賽，5局下半擊出安打，但在跑向一壘時腳部出現不適，最終下場休息換上麥可連（Matt McLain）代跑，該場他2個打數都有安打進帳，還選到1次保送。今日接受核磁共振（MRI）檢查時確定為拉傷，至少要2到4週後才能回歸。

紅人總教練法蘭柯納（Terry Francona）針對傷勢情形坦言，經過檢查後發現受傷程度在一級拉傷與二級拉傷之間，「雖然你不會想要失去這樣的球員，但他做得很好的一點是他選擇及時休息，而不是讓受傷的部位更加嚴重。」

法蘭柯納持續補充道：「他（克魯茲）根本不想進傷兵名單，這個心態讓我敬佩，但我們必須照顧好他，我親眼見證過他的復原速度，如果他最後比預期還快回歸，我也一點都不意外。」

目前24歲的克魯茲，今年已出賽58場，轟出12發全壘打與37分打點，外帶10次盜壘成功，打擊三圍.280/.346/.509，wRC+134。去年的他162場全勤出賽，並繳出wRC+109、22轟的表現。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中