MLB》老虎塞揚模擬4局飆6K持續恢復 教頭：距離比賽更近了

史庫柏爾。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕底特律老虎塞揚王牌史庫柏爾（Tarik Skubal）今天進行模擬比賽，繳出4局6K的好表現，總教練辛奇（A.J. Hinch）也直言，這是距離比賽更接近的信號。

連續兩年拿下美聯塞揚獎的史庫柏爾，在這個月傳出手肘出現游離體並動刀移除，雖然原先預計的恢復期要2至3個月，但最終只花了2週就開始傳接球。

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史庫柏爾今天隨隊來到光芒主場純品康納球場（Tropicana Field），在賽前進行4局的模擬比賽，根據非官方統計，他今天用了64球中有45顆好球，分別碰上由瓊斯（Jahmai Jones）、羅傑斯（Jake Rogers）與肖特（Zack Short）所組成的打線，最終飆出6次的三振。

老虎總教練辛奇談起史庫柏爾今天的投球表現，他表示，這顯然是邁向正確道路上很大的一步，他持續有所進展也能更自在的投球，「球速已經恢復到他一如既往的快，他的反應與競爭力開始變得越來越強烈，對我來說，這是他已經距離比賽更接近的信號。」

談到自己的表現，史庫柏爾表示，今天又是一個很好、保持心態正向的一天，「我在重量室與訓練室把投完球後該做的事情做完，現在身體的感覺好極了，現在我只需要有充足的睡眠，隔天起來看看我的狀況如何。不要預期會有什麼不同，我大概還是會有投球後會出現的痠痛感，但那其實是好事。」

而史庫柏爾也提起今天的投球內容，他坦言球種的執行力變得更好了，「往手套側位移的伸卡球執行力非常高，一些旋轉系的變化球想走後門或許是因為體力更不太上，所以投得有點低，曲球也丟得不錯，另外還有一些的四縫線速球在控球上可以更好，尤其是在球數落後的情況下。」

經過模擬比賽的投球後，球團與史庫柏爾皆想等到明天手臂的感覺如何，在決定是否要前往小聯盟3A進行復健賽，史庫柏爾本季有7場出賽，43.1局的投球送出45次三振，戰績3勝2敗，防禦率2.70，標準化防禦率（ERA+）157。

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