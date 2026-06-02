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MLB》生涯第100勝出爐！遊騎兵「地表最強投手」5局飆8K險勝紅雀

2026/06/02 10:55

德葛隆今天先發5局無失分，奪下個人大聯盟生涯第100場勝投。（路透）德葛隆今天先發5局無失分，奪下個人大聯盟生涯第100場勝投。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕今天作客紅雀主場的遊騎兵，在「地表最強投手」德葛隆（Jacob deGrom）先發5局繳出8次三振無失分的帶領下，以2：1險勝對手，也達陣大聯盟生涯100勝的里程碑。

德葛隆首局抓到1出局後，雖接連因隊友守備失誤以及安打面臨得點圈危機，但馬上展現功力連飆2K化解，2局下半則是因為投出保送並被擊出長打，讓跑者攻佔二、三壘，不過最後依舊讓對手無功而返。

3局下德葛隆投出今天首次3上3下後，4下又被敲2安站上得點圈，不過對方始終無法突破還是未能得分，進入到5局後，再度上演3上3下，結束今日的投球工作。

德葛隆今天用91球投完5局，被敲出4支安打沒有失分，送出8次三振與1次保送，防禦率降至3.48，突破前一戰被天使3局就爆打6分的陰霾，速球均速來到97.6英里（約157.1公里），最快來到99.2英里（約159.6公里）。

打線部分，遊騎兵4局上靠著尼莫（Brandon Nimmo）與杜蘭（Ezequiel Duran）的安打先馳得點，5局交棒給羅培茲（Nicky Lopez）和佩德森（Joc Pederson）敲安再添1分。

雖然後面4局遊騎兵都未拿到分數，6局下半溫恩（Masyn Winn）還敲出本季第2轟，幫助紅雀追到1分差，但靠著牛棚投手群聯合守住勝利，除了幫助德葛隆拿下本季第4勝以外，同時也達成生涯100場勝投的里程碑，他在大聯盟一共待了13個賽季，1604.1局的投球送出1929次三振，戰績100勝69敗，防禦率2.61。

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