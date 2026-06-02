MLB》反對實施薪資上限 大聯盟球員工會：選手整體薪資會下降

大聯盟球員工會代理執行董事梅耶爾。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟球團老闆方近期向球員們提出下一份勞資協議（CBA）方案，包含「硬性薪資上限」方案，遭到大聯盟球員工會強烈反對，有可能導致封館危機。大聯盟球員工會代理執行董事梅耶爾（Bruce Meyer）今天透過視訊受訪說，實施薪資上限後，球員的整體薪水反而會下降。

大聯盟資方上週提出一套嚴格的薪資上限與薪資下限制度，主張聯盟收入由資方與球員各分得50%，並預計於2027年實施，薪資總額區間設定在1億7120萬美元至2億4530萬美元之間。

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梅耶爾指出，大聯盟實際上弄出一套對球員而言，比任何主要職業運動都還要糟糕的制度，而且差距非常大。

梅耶爾說明，依照資方提出的制度，球員所分得的收入比例會下降，「以2026年為例，按照大大聯盟自己的收入定義以及計入球員分成的項目來計算，球員所得占比預計將明顯超過50%。如果大聯盟提出的制度今年就已經實施，我們估計球員總收入將減少約5億美元。」

「我們的工會從未被擊垮過，未來也不會被擊垮。」梅耶爾提到，「選手們能夠擁有今天的一切，包括成為美國四大職業運動中唯一沒有薪資上限制度的聯盟，就是因為我們的球員始終保持高度團結，而這種團結也將持續下去。」

《ESPN》報導，自1972年以來，大聯盟已經歷過9次勞資糾紛導致的停工事件，最近一次是在2022年賽季前的99天封館，雖然球季開打時間稍微延後，最終沒有影響完整賽程。若以例行賽因勞資糾紛遭到取消的狀況，要追溯至1994年-95年的大罷工，當時持續長達7個半月。

球團老闆方認為聯盟的競爭環境並不公平，他們指出，來自小市場的球隊已經有11年未曾奪得世界大賽冠軍。從2015年至2025年之間，40支打進聯盟冠軍賽的球隊中，有31支來自棒球產業中市場規模最大的15個城市。

梅耶爾表明，「我們不接受現在正面臨某種生存危機這樣的前提，人們仍然爭相購買球隊，無論是成為少數股東還是以其他方式加入，這正是因為這項運動的整體狀況非常健康。」

「我們不希望把願意花錢補強球隊的資金拿走，轉而分配給那些不願意花錢的球隊。」梅耶爾說，「我們希望看到更多像是聖地牙哥（教士）這樣的例子，聖地牙哥是一支小市場球隊，但他們決定去競爭，簽下很多選手，扭轉球隊的命運。」

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