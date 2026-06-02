自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》反對實施薪資上限 大聯盟球員工會：選手整體薪資會下降

2026/06/02 12:22

大聯盟球員工會代理執行董事梅耶爾。（資料照，美聯社）大聯盟球員工會代理執行董事梅耶爾。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟球團老闆方近期向球員們提出下一份勞資協議（CBA）方案，包含「硬性薪資上限」方案，遭到大聯盟球員工會強烈反對，有可能導致封館危機。大聯盟球員工會代理執行董事梅耶爾（Bruce Meyer）今天透過視訊受訪說，實施薪資上限後，球員的整體薪水反而會下降。

大聯盟資方上週提出一套嚴格的薪資上限與薪資下限制度，主張聯盟收入由資方與球員各分得50%，並預計於2027年實施，薪資總額區間設定在1億7120萬美元至2億4530萬美元之間。

梅耶爾指出，大聯盟實際上弄出一套對球員而言，比任何主要職業運動都還要糟糕的制度，而且差距非常大。

梅耶爾說明，依照資方提出的制度，球員所分得的收入比例會下降，「以2026年為例，按照大大聯盟自己的收入定義以及計入球員分成的項目來計算，球員所得占比預計將明顯超過50%。如果大聯盟提出的制度今年就已經實施，我們估計球員總收入將減少約5億美元。」

「我們的工會從未被擊垮過，未來也不會被擊垮。」梅耶爾提到，「選手們能夠擁有今天的一切，包括成為美國四大職業運動中唯一沒有薪資上限制度的聯盟，就是因為我們的球員始終保持高度團結，而這種團結也將持續下去。」

《ESPN》報導，自1972年以來，大聯盟已經歷過9次勞資糾紛導致的停工事件，最近一次是在2022年賽季前的99天封館，雖然球季開打時間稍微延後，最終沒有影響完整賽程。若以例行賽因勞資糾紛遭到取消的狀況，要追溯至1994年-95年的大罷工，當時持續長達7個半月。

球團老闆方認為聯盟的競爭環境並不公平，他們指出，來自小市場的球隊已經有11年未曾奪得世界大賽冠軍。從2015年至2025年之間，40支打進聯盟冠軍賽的球隊中，有31支來自棒球產業中市場規模最大的15個城市。

梅耶爾表明，「我們不接受現在正面臨某種生存危機這樣的前提，人們仍然爭相購買球隊，無論是成為少數股東還是以其他方式加入，這正是因為這項運動的整體狀況非常健康。」

「我們不希望把願意花錢補強球隊的資金拿走，轉而分配給那些不願意花錢的球隊。」梅耶爾說，「我們希望看到更多像是聖地牙哥（教士）這樣的例子，聖地牙哥是一支小市場球隊，但他們決定去競爭，簽下很多選手，扭轉球隊的命運。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中