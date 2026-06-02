自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》釀酒人狂敲18安、對手奉送11次保送 猛灌16分打爆巨人

2026/06/02 11:06

耶利奇。（法新社）耶利奇。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕釀酒人打線今天打線大爆發，全場擊出18安，加上對手奉送11次保送，讓釀酒人最後在主場以16比2輕取巨人。釀酒人收下2連勝、近7戰拿6勝，目前以36勝21敗居國家聯盟中區龍頭。

釀酒人第2局靠5安、2次保送、1次高飛犧牲打，單局灌進7分。第4局釀酒人追加1分，6局下范恩（Andrew Vaughn）敲出適時安打再拿2分，7局下耶利奇（Christian Yelich）、喬里奧（Jackson Chourio）關鍵安打追加2分，讓釀酒人取得12比2的領先。

第8局下巨人隊派出內野手甘迺迪（Buddy Kennedy）客串登板投球，他僅投1局被敲4安失掉4分。最終釀酒人大勝，單場狂拿16分寫本季單場新高。

釀酒人打線此戰雖然沒有擊出全壘打，全場出現18支安打是今年單場最佳，圖榮（Brice Turang）單場2安，包含1支二壘安打、1支三壘安打，進帳2打點、選到2次保送，中斷連21打數無安打的低潮。耶利奇3安2打點，喬里奧2安3打點。此外，釀酒人打線選到11次保送追平本季單場最多。

釀酒人先發投手卓漢（Shane Drohan）4局失2分無關勝敗，派翠克（Chad Patrick）1局無失分收本季第3勝。

巨人右投魯普（Landen Roupp）主投4局失8分，吞本季第6敗。巨人近7戰吞6敗，目前以23勝37敗居國家聯盟西區第四。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中