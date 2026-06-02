MLB》釀酒人狂敲18安、對手奉送11次保送 猛灌16分打爆巨人

耶利奇。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕釀酒人打線今天打線大爆發，全場擊出18安，加上對手奉送11次保送，讓釀酒人最後在主場以16比2輕取巨人。釀酒人收下2連勝、近7戰拿6勝，目前以36勝21敗居國家聯盟中區龍頭。

釀酒人第2局靠5安、2次保送、1次高飛犧牲打，單局灌進7分。第4局釀酒人追加1分，6局下范恩（Andrew Vaughn）敲出適時安打再拿2分，7局下耶利奇（Christian Yelich）、喬里奧（Jackson Chourio）關鍵安打追加2分，讓釀酒人取得12比2的領先。

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第8局下巨人隊派出內野手甘迺迪（Buddy Kennedy）客串登板投球，他僅投1局被敲4安失掉4分。最終釀酒人大勝，單場狂拿16分寫本季單場新高。

釀酒人打線此戰雖然沒有擊出全壘打，全場出現18支安打是今年單場最佳，圖榮（Brice Turang）單場2安，包含1支二壘安打、1支三壘安打，進帳2打點、選到2次保送，中斷連21打數無安打的低潮。耶利奇3安2打點，喬里奧2安3打點。此外，釀酒人打線選到11次保送追平本季單場最多。

釀酒人先發投手卓漢（Shane Drohan）4局失2分無關勝敗，派翠克（Chad Patrick）1局無失分收本季第3勝。

巨人右投魯普（Landen Roupp）主投4局失8分，吞本季第6敗。巨人近7戰吞6敗，目前以23勝37敗居國家聯盟西區第四。

The Brewers lead 16-2! pic.twitter.com/rIVVchGqNp — FOX Sports: MLB （@MLBONFOX） June 2, 2026

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