MLB》擺脫前兩戰痛失14分陰霾 「魚王」優質好投止馬林魚5連敗

〔體育中心／綜合報導〕今天作客迎戰國民的馬林魚，推派塞揚王牌「魚王」阿爾坎塔拉（Sandy Alcantara）掛帥，他擺脫前兩場核爆級的表現，繳出7局失3分的優質先發內容，幫助球隊以7：3收下3連戰開門紅，也中止5連敗低潮。

阿爾坎塔拉首局投出3上3下有個好的開始，但2局下半一壘有跑者的情況下被楊恩（Jacob Young）敲出2分打點全壘打，3局下更是因為2支安打以及游擊手羅培茲（Otto Lopez）的失誤再掉1分。

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連續2局掉分後，阿爾坎塔拉找回狀態，後面的投球未再讓國民越雷池一步，最終用95球投完7局，被敲出7支安打失掉3分，送出5次三振且沒有丟保送，擺脫前2場比賽合計11.2局狂失14分的慘況，投出本季第8場的優質先發，伸卡球與直球均速分別來到98.5英里（約158.5公里）與98.2英里（約158公里），最快球速飆破100.6英里（約161.9公里）。

打線部分，凱西（Owen Caissie）首局在滿壘時選到保送擠回1分，雖然後面4局都被國民先發卡瓦利（Cade Cavalli）壓制無法得分，但6上拉夫拉迪（Richard Lovelady）登板後，赫南德茲（Heriberto Hernández）隨即轟出追平比數的2分砲，之後諾比（Connor Norby）也把握得點圈機會擊出二壘安打送回超前分。

然而馬林魚的攻勢還未結束，9局上半國民換上亨利（Cole Henry）上場投球，輪到開路先鋒希克斯（Liam Hicks）打擊時相中紅中速球炸裂陽春砲，而羅培茲緊隨其後選到保送上壘，第3棒的史陶爾斯（Kyle Stowers）也一棒炸裂，幫助球隊單局灌進3分，收下比賽勝利，也讓阿爾坎塔拉拿到本季第4勝。

阿爾坎塔拉。（法新社）

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