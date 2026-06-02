MLB》大谷翔平本季第五度3安猛打賞無用 道奇仍敗給響尾蛇

大谷翔平。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天起與響尾蛇展開4連戰，日本巨星大谷翔平今天單場3安猛打賞，但道奇全場6安只拿到1分，最後在客場以1比4敗給響尾蛇。

大谷翔平首打席敲滾地球出局，第3局擊出中、左外野二壘安打，下一棒的帕赫斯（Andy Pages）也敲長打，讓道奇無人出局攻占二、三壘，道奇球星佛里曼（Freddie Freeman）敲滾地球護送大谷回本壘得到球隊第1分。大谷翔平第三打席敲出一壘安打。

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道奇先發右投斯漢（Emmet Sheehan）此戰一度上演15上15下，第6局被響尾蛇24歲新人特洛伊（Tommy Troy）敲出陽春砲，這是他大聯盟生涯首轟，響尾蛇追成1比1平手。7局下響尾蛇球星艾倫納多（Nolan Arenado）擊出陽春彈，幫助響尾蛇超前比數。

第8局上大谷翔平敲出內野安打，但帕赫斯敲右外野飛球出局，佛里曼擊出雙殺打，道奇上演另類3上3下。

8局下道奇推出左投崔爾（Jack Dreyer），2出局後特洛伊用突襲短打跑出內野安打，接著當家球星馬提（Ketel Marte）擊出兩分砲追加保險分，這是他本季第10轟。道奇9局無功而返，吞下敗仗。

大谷翔平全場4打數3安，跑回全隊唯一的分數，賽後打擊率為0.289，整體攻擊指數（OPS）為0.909。這是「打者翔平」本季第5次單場至少3安。

斯漢主投6.1局被敲3安包含轟，失掉2分，賞3次三振，吞本季第2敗，賽後防禦率為4.50。

響尾蛇左投「E-Rod」E.羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez）6局失1分無關勝敗。克拉克（Taylor Clarke）1局無失分收本季第2勝，終結者席沃德（Paul Sewald）1局無失分收本季第15次救援成功。

此外，台美混血球星「卡仔」卡洛爾（Corbin Carroll）全場4打數敲出1安，賽後打擊率為0.286，整體攻擊指數為0.913。

Leadoff opposite field double for Shohei Ohtani. #Dodgers pic.twitter.com/g7yjKTaNGe — Adrian Medina （@AdrianMedina_16） June 2, 2026

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