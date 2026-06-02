屏縣匹克球運動人口增 議員憂場地跟不上 縣府：積極規劃建置

屏東縣議員許馨勻（左2）、黃明賢（左1）關心匹克球資源配置，屏縣府教育處長陳國祥（右2）、體發中心主任黃柏翰（右1）也認同匹克球值得推廣。（記者羅欣貞攝）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕新興運動匹克球越來越受到歡迎，全台今年預估接觸人口上看120萬人，屏縣投入匹克球的民眾也有增加趨勢，屏東縣議員許馨勻、黃明賢、蔣月惠等人今（2）日在議會質詢時，提出對縣內場地不足的憂慮。屏東縣府教育處則表示，除了現有場地外，也正盤點評估可新設風雨球場的學校，在建置時會同步規畫羽球、匹克球可共同的球場。

屏東縣議員許馨勻表示，匹克球門檻低，輕鬆上手規則簡單，即使是完全沒有球類運動經驗的初學者，通常也能在幾分鐘內掌握基本發球與接球，且運動量適中，對身體友善低衝擊力，裝備也親民，非常適合家庭同樂、朋友聚會或結交新球友，已成為熱門的社區互動運動。縣內匹克球場數量與分布狀況為何？在既有公園或學校場地可改造為匹克球場的候選地點有哪些？有無優先清單與改造時程？

請繼續往下閱讀...

縣議員黃明賢也說 ，匹克球逐步邁向專業化，正在積極爭取匹克球成為2032年奧運項目，台灣的選手實力強勁，去年匹克球世界盃中奪得3金3銀1銅，十分適合基層推廣，縣府面對不斷增加的匹克球運動人口，場地數量足夠嗎？是否有增設球場的具體計劃？目前已有場地資源不足與使用衝突、噪音影響社區安寧，以及整體規劃與標準欠缺等問題逐漸浮現，縣政府必須以宏觀的角度，針對場地配置、社區溝通、建設規範與商業模式等面向進行全盤規劃，方能化解現有困境，讓匹克球的潛力充分發揮。

匹克球場目前以屏東市較多，根據體發中心統計，目前有廣興公園球場3面、歸來匹克球場3面、復興公園球場5面，與板彈球共用、鶴聲國中前球場3面，約14面匹克球場地，另有部分學校已設匹克球場。

屏東縣政府教育處長陳國祥答詢指出，除了鼓勵學校有適合的場地可設匹克球外，也已評估可新設風雨球場的學校，目前初步有55所，每處約需2千萬元，預定先推動10所，由於場地與羽球場大小差不多，因此在規畫風雨球場時，將納入匹克球、羽球可共用的球場，積極推廣匹克球運動。

屏東縣議員許馨勻（左1）、黃明賢（左2）邀請屏縣府教育處長陳國祥（右3）、體發中心主任黃柏翰（右1）在議場內體驗匹克球運動。（記者羅欣貞攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法