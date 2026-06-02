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U18亞洲盃資格賽》台灣男籃反撲未果 首戰10分差不敵中國

2026/06/02 12:14

U18男籃代表隊。（取自籃協臉書）U18男籃代表隊。（取自籃協臉書）

〔記者盧養宣／綜合報導〕U18男籃亞洲盃資格賽今在日本福岡點燃戰火，台灣隊今在首戰第四節反撲未成，以70：80不敵中國，吞下首敗。

此次亞洲盃資格賽有台灣、中國、南韓、日本及香港5隊參賽爭奪4張晉級8月印度亞洲盃的門票，由南山高中教練陳柏廷領軍，教練團成員包括松山高中2連霸教頭葉韋喬和黎明學院主帥吳建龍。

本屆12人名單則有劉廷寬、任語璿、呂書瑋、周佑承、幸宇勝、莊肇紘、周宥璟、楊松霖、陳展維、莊立安、黃紹恩、黃佳瀚，2位台裔好手翁子捷、葉愛傑未能進入最終名單。

台灣隊首節靠隊長劉廷寬輸出下和中國有來有往，僅帶著23：25落後進入次節，不過第二節一度陷入超過4分鐘得分荒，被中國連取10分，單節被打出25：11攻勢，在上半場結束以34：50落後中國。

易籃後，台灣隊連拿5分開局嘗試反撲，但第三節雙方手感都不佳，皆只拿11分，台灣隊仍以45：61落後進入決勝節，末節在最多落後18分下，靠周佑承連續得分，陳展維的三分彈追到59：67，只是接下來進攻又當機，被中國連拿7分擴大分差，終場以10分差吞下敗仗。

台灣隊此役整體命中率42%，三分球命中率僅17%，成為陷入苦戰的主因，來自東山高中的黃紹恩拿下全隊最高14分，幸宇勝板凳出發10分次之，中國隊4人得分超過雙位數，214公分的中鋒趙博新拿下全隊最高18分、11籃板。

黃紹恩。（資料照，記者林正堃攝）黃紹恩。（資料照，記者林正堃攝）

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