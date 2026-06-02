棒球》新竹球迷改看業餘爆米花聯盟賽事 高虹安宣布籌建竹市城市棒球隊

新竹球迷改看業餘爆米花聯盟賽事！新竹市長高虹安（中）今天宣布籌建城市棒球隊，並聘任陳瑞振（右三）擔任總教練，市政顧問張泰山（右二）擔任技術顧問。（新竹市府提供）

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹棒球迷改看業餘爆米花聯賽！新竹市長高虹安今天宣布籌建竹市城市棒球隊，邀請前職棒球員陳瑞振擔任竹市城市棒球隊總教練，並啟動城市棒球隊球員甄選會，未來城市棒球隊隊職員編制設於新竹市立體育場，規劃配置總教練1名、教練5名、球隊經理1名、球隊管理1名、運動傷害防護員2名及球員30名，共計40人。並進行球員招募及行政後勤建置，以參與國內成棒賽事，包括爆米花聯盟等賽事為目標。

市府表示，城市棒球隊成立後有許多工作需持續推進，包括球員招募、防護團隊、球隊行政及相關後勤人員等，會依規劃逐步到位。高虹安提到，副市長林琨瀚與市政顧問張泰山和城市棒球隊總教練陳瑞振過去都曾在職棒球場發光，守位涵蓋內野各處，3人在球員與教練時期待過三商虎、興農牛、統一獅、味全龍、兄弟象、富邦悍將、樂天桃猿等職棒球隊。城市棒球隊成立有助建立城市共鳴，且球員的榜樣效應，能激勵青少年參與體育活動。

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市府表示，城市棒球隊已啟動籌備工作，並已完成總教練人選聘任，且聘請張泰山擔任技術顧問，協助球隊成軍初期整體事務推動與發展規劃；其餘教練團成員也由總教練陳瑞振依球隊需求持續延攬國內優秀人才，共組專業教練團隊，未來城市棒球隊除投入成棒賽事，也會與竹市三級棒球體系合作，建立少棒、青少棒、青棒到成棒的完整銜接機制，提供在地優秀選手更多發展舞台。

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