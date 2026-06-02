MLB》李灝宇夯出陽春砲、老虎全場5轟卻差點翻車 教頭有話要說

李灝宇。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕老虎隊23歲台灣怪力男李灝宇今天單場雙安，包含一發陽春砲，本季第2轟出爐，老虎全場有5發全壘打，但牛棚群差點失守，最終老虎在客場以10比9險勝美聯東區龍頭光芒。老虎總教練辛奇（A.J. Hinch）表示，「今晚每1分都很巨大，感覺永遠都不夠。」

老虎打線首局靠格林（Riley Greene）的二壘安打拿到2分，第3局老虎捕手丁格勒（Dillon Dingler）、卡本特（Kerry Carpenter）、格林上演「背靠背靠背」，單局3轟打進4分。丁格勒第5局又擊出陽春砲追加分數。

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李灝宇在第6局擊出右外野陽春砲追加保險分，第8局他擊出單場第2安、2出局攻占三壘，丁格勒擊出帶有1分打點的二壘安打，卡本特敲出適時安打攻下第10分，幫助老虎隊以10比5領先。不過，光芒打線8局下連拿4分，一度追至1分差，最終老虎投手魏斯特（Will Vest）後援1.2局失1分、用40球驚險守住勝利。

老虎隊官網報導，此戰單場3安包轟1轟、貢獻2打點的卡本特表示，「能成為這支單場攻下10分打線的一員，真的很有趣，那種感覺太棒了。」

格林全場3安3打點，包含一發陽春砲。他表示，「就是努力延續給下一位打者，這就是我們狀態好的時候展現出的樣子。把接力棒傳下去，相信後面的隊友。」

老虎隊今天動用7名投手才驚險贏球，辛奇提到，「當他們（光芒隊）開始縮小分差時，我不會因此變得保守應對。」

老虎贏球中止4連敗，目前仍以23勝38敗與天使隊並列美聯最差。

HAO-YU LEE JOINS IN ON THE FUN pic.twitter.com/ozhYhn3Lle — Detroit Tigers （@tigers） June 2, 2026

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