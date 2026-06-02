自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》李灝宇夯出陽春砲、老虎全場5轟卻差點翻車 教頭有話要說

2026/06/02 14:18

李灝宇。（路透）李灝宇。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕老虎隊23歲台灣怪力男李灝宇今天單場雙安，包含一發陽春砲，本季第2轟出爐，老虎全場有5發全壘打，但牛棚群差點失守，最終老虎在客場以10比9險勝美聯東區龍頭光芒。老虎總教練辛奇（A.J. Hinch）表示，「今晚每1分都很巨大，感覺永遠都不夠。」

老虎打線首局靠格林（Riley Greene）的二壘安打拿到2分，第3局老虎捕手丁格勒（Dillon Dingler）、卡本特（Kerry Carpenter）、格林上演「背靠背靠背」，單局3轟打進4分。丁格勒第5局又擊出陽春砲追加分數。

李灝宇在第6局擊出右外野陽春砲追加保險分，第8局他擊出單場第2安、2出局攻占三壘，丁格勒擊出帶有1分打點的二壘安打，卡本特敲出適時安打攻下第10分，幫助老虎隊以10比5領先。不過，光芒打線8局下連拿4分，一度追至1分差，最終老虎投手魏斯特（Will Vest）後援1.2局失1分、用40球驚險守住勝利。

老虎隊官網報導，此戰單場3安包轟1轟、貢獻2打點的卡本特表示，「能成為這支單場攻下10分打線的一員，真的很有趣，那種感覺太棒了。」

格林全場3安3打點，包含一發陽春砲。他表示，「就是努力延續給下一位打者，這就是我們狀態好的時候展現出的樣子。把接力棒傳下去，相信後面的隊友。」

老虎隊今天動用7名投手才驚險贏球，辛奇提到，「當他們（光芒隊）開始縮小分差時，我不會因此變得保守應對。」

老虎贏球中止4連敗，目前仍以23勝38敗與天使隊並列美聯最差。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中